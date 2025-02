WhatsApp: così sarete invisibili ogni giorno, ecco l’app da usare

Con i tempi che corrono, WhatsApp ha bisogno di modificare diversi aspetti per rendersi sempre più imprendibile agli occhi delle altre aziende che concorrono nel mondo della messaggistica. Effettivamente sono state tante le novità che sono state introdotte durante gli ultimi anni, con l’applicazione che è cambiata parecchio. Secondo quanto riportato infatti nessuno è stato in grado di modificarsi come ha fatto WhatsApp, applicazione che, vista la sua leadership, avrebbe potuto anche evitare cambiamenti così profondi.

Allo stesso tempo c’è da dire che ci sono delle funzionalità che proprio non vanno giù agli utenti, anche perché poi portano a scegliere soluzioni esterne in aiuto. Tra queste, c’è quella che permette di essere praticamente dei fantasmi, in quanto si può scegliere di non aggiornare l’ultimo accesso. Ovviamente la pena per tutto ciò è quella di non poter vedere neanche l’ultimo accesso degli altri. Per evitare che tutto questo accada, bisogna scegliere un’applicazione di terze parti molto utile che potrebbe segnare un netto cambiamento delle abitudini.

WhatsApp: ecco la nuova applicazione per essere invisibili, si chiama Unseen ed è gratuita per tutti gli utenti

Molte persone hanno sentito parlare di un’applicazione che prende il nome di Unseen, soluzione davvero interessante che garantisce l’invisibilità su WhatsApp. Il compito di questa applicazione di terze parti è quello di intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp per consentire agli utenti che la usano di poterli leggere al di fuori. Ovviamente in questo modo potranno tenere attivo il loro ultimo accesso su WhatsApp, senza entrare e dunque nascondendolo ugualmente. In questo modo si potranno leggere tutti i messaggi che arrivano ad ogni ora, ottenendo ogni aggiornamento.

L’applicazione in questione è totalmente gratuita e soprattutto non ci sono aspetti che la rendano illegale. Bisogna però ricordare che non c’è possibilità di rispondere ai messaggi che vengono letti tramite Unseen.