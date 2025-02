Google Pixel 9a: emerse alcune immagini

Il mondo della tecnologia è in fermento per le continue indiscrezioni riguardanti il prossimo Google Pixel 9a. Lo smartphone di fascia media dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi. Tra fughe di notizie, apparizioni misteriose e anticipazioni sulle specifiche tecniche, le aspettative intorno a tale dispositivo sono sempre più alte. Uno degli ultimi sviluppi più intriganti è stato un video pubblicato, e poi rapidamente rimosso. su YouTube. Nel filmato sarebbe apparso un inedito smartphone che, secondo gli esperti, potrebbe essere proprio il Google Pixel 9a, riconoscibile per il logo “G” ben visibile sulla scocca posteriore. La colorazione mostrata sembrerebbe essere la variante Obsidian Black, un classico intramontabile per la linea Pixel.

Google: rivelazioni sul nuovo dispositivo Pixel

Anche se la qualità dell’immagine non è delle migliori a causa di condizioni di illuminazione non ottimali e di un software fotografico non ancora definitivo, alcuni dettagli del design sembrano confermare i rumor circolati. Tra cui la presenza di un modulo fotografico posteriore a forma di pillola. Una scelta stilistica già adottata nei modelli precedenti e ora ulteriormente rifinita.

Le informazioni disponibili suggeriscono alcune specifiche tecniche sul Pixel 9a. A tal proposito, sembra che presenterà il processore Google Tensor G4. Inoltre, potrebbe presentare un display OLED da 6,3 pollici. Con refresh rate a 120 Hz. Ed anche una dotazione di memoria che comprende 8 GB di RAM LPDDR5X. E opzioni di storage da 128 GB o 256 GB (UFS 3.1). Il dispositivo sarà inoltre certificato IP68. Garantendo resistenza a polvere e acqua. Sarà alimentato da una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 23 W. Per il comparto fotografico, il Google Pixel 9a dovrebbe offrire una fotocamera frontale da 13 MP. Mentre sul retro ci sarà un sensore principale da 48 MP. Insieme ad un ultra grandangolare da 13MP.

Al momento non sono state rilasciate conferme da Google. Eppure, l’interesse degli appassionati è alle stelle. Resta da vedere se nelle prossime settimane emergeranno nuove informazioni o se l’azienda di Mountain View deciderà di rivelare ufficialmente il dispositivo.