Realme Neo 7 SE è ufficiale con una batteria ENORME

La famiglia di smartphone Realme Neo 7 continua ad allargarsi. Il produttore tech Realme ha infatti tenuto da poco un importante evento in Cina durante il quale ha annunciato il suo nuovo smartphone di punta. Si tratta del nuovo Realme Neo 7 SE, un dispositivo di fascia medio-alta che presenta alcune chicche, come ad esempio una batteria davvero enorme da ben 7000 mah. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Realme Neo 7 SE, ufficiale nuovo medio di gamma con una batteria da 7000 mah

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme Neo 7 SE. Quest’ultimo può vantare in primis una caratteristica quasi unica. Si tratta di una batteria davvero esagerata pari ad addirittura 7000 mah.

Con una batteria del genere, l’autonomia non dovrebbe essere più un problema. In caso di necessità, è comunque presente il supporto alla ricarica rapida da ben 80W. Lo smartphone dispone inoltre di un design molto curato. La parte frontale è occupata da un display con tecnologia OLED di tipo LTPO 8T con delle cornici estremamente sottili. La diagonale è pari a 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, il tutto protetto da un vetro Crystal Armor Glass.

Sul retro troviamo invece un sensore fotografico principale da 50 MP come stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore grandangolare da 8 MP. La selfie camera è invece da 16 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo troviamo uno dei processori più potenti di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8400 Max e a supporto troviamo tagli di memoria molto capienti. Lo smartphone è poi molto resistente, grazie alle varie certificazioni di cui dispone.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Neo 7 SE sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 235 euro al cambio attuale.