DS 4: pronta a rinnovarsi con una nuova versione 100% elettrica

La DS 4 si prepara a un significativo aggiornamento di metà carriera. Il restyling, atteso entro la fine del 2025, porterà un look ancora più moderno ed elegante, in linea con quello della nuova ammiraglia DS N°8. I collaudi sono già in corso, come mostrano le recenti foto spia del modello camuffato. Il cambiamento più importante sarà nel frontale, ridisegnato con una griglia rivista e fari più sottili e allungati, accompagnati da nuove luci diurne affilate. Anche il paraurti verrà modificato per donare un’aria più sofisticata. E al posteriore? Non ci aspettiamo grandi trasformazioni, solo piccoli ritocchi al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Cosa verrà modificato all’interno? Nessuna rivoluzione, ma migliorie mirate, come un aggiornamento del sistema infotainment e nuovi rivestimenti premium. Un ambiente che rispecchia perfettamente lo stile DS.

Il restyling della DS 4 potrebbe includere nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di guida. Si ipotizza l’introduzione di sistemi di guida autonoma di livello 2 e di aggiornamenti software over-the-air per ottimizzare performance e funzionalità. L’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali di alta qualità contribuiranno poi a rafforzare l’immagine del brand. Non solo prestazioni e design, ma quindi anche innovazione per questa vettura.

Motorizzazioni: addio al diesel, arriva l’elettrico per la DS

Il restyling della DS 4 non sarà solo estetico. Si parla dell’eliminazione della versione diesel per lasciare spazio a una gamma più efficiente. Il marchio francese punta a ridurre consumi ed emissioni, ma la vera novità sarà l’arrivo della versione 100% elettrica. Questa variante è già stata vista durante i test, confermando che DS sta lavorando a una completa rivoluzione. Con il facelift, la DS 4 offrirà una scelta di propulsori ampia: Mild Hybrid, Plug-in ed Elettrico. Chi cerca efficienza o prestazioni troverà quello che cerca. Ma ci sarà anche un cambio di nome? Voci suggeriscono che potrebbe diventare DS N°4, seguendo l’esempio della DS N°8. Ora non resta che attendere il 2026, quando vedremo finalmente su strada questo modello rinnovato, pronto a soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. La DS 4 saprà sorprenderci?