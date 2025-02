OnePlus Watch 3: novità in arrivo per lo smartwatch di punta

OnePlus ha lanciato ufficialmente il suo nuovo smartwatch di fascia alta, OnePlusWatch 3. Questo dispositivo, basato su Wear OS, è progettato per offrire un’esperienza avanzata agli utenti Android. Non a caso si propone come una delle migliori opzioni presenti attualmente sul mercato. In particolare grazie ad un display AMOLED LTPO da 1,5”. Oltre che una batteria che garantisce fino a 16 giorni di autonomia e un processore Snapdragon W5.

Malgrado le caratteristiche di alto livello, però, sembra che vi siano ancora due aspetti su cui l’azienda ha deciso di lavorare per migliorare il prodotto.

Un modello più leggero e il supporto LTE: OnePlus lavora sulle migliorie

Durante un’intervista, Leo Zhang, responsabile della divisione R&D di OnePlus Health Lab, ha rivelato che il marchio è già al lavoro per perfezionare alcuni dettagli dello smartwatch. Il primo limite riguarda le dimensioni della cassa. Poiché potrebbe risultare un po’ ingombrante per alcuni. Il secondo è l’assenza di connettività LTE per Europa e Stati Uniti, una funzionalità che in Cina è già disponibile. Entrambi i problemi potrebbero essere risolti entro la fine del 2025. Contribuendo così a fare del OnePlus Watch 3 un prodotto ancora più competitivo.

Uno degli aspetti più discussi riguarda senz’altro la cassa dello smartwatch, che attualmente ha una dimensione di 46mm. Tale formato potrebbe risultare pesante per chi ha un polso più piccolo, in particolare per molte donne. OnePlus ha riconosciuto il problema e ha confermato di essere al lavoro su una versione più compatta e leggera. Questo nuovo modello dovrebbe offrire un comfort maggiore senza compromettere le prestazioni. Si prevede che possa ch possa arrivare sul mercato con il nome di OnePlusWatch 3R.

L’altro grande limite riguarda la mancanza di un’opzione LTE nei mercati occidentali. In Cina, la versione con connettività mobile è già disponibile. Ma in Europa e negli Stati Uniti il supporto eSIM richiede accordi con gli operatori telefonici. Zhang ha spiegato che la tecnologia non rappresenta un problema, ma che è necessario collaborare con le compagnie telefoniche per garantire un’integrazione adeguata. OnePlus ha confermato di voler investire su questo aspetto. Anche se non ha ancora fornito una data precisa per il lancio di un modello LTE.

Insomma, malgrado alcune mancanze, il OnePlusWatch3 resta un dispositivo di alto livello. Presenta infatti un design elegante, una batteria di lunga durata e una serie di funzionalità avanzate. Se OnePlus riuscirà a implementare davvero questi miglioramenti, lo smartwatch potrebbe diventare ancora più competitivo nel mercato.