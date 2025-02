Supercharger: Tesla annuncia l’arrivo del sistema di coda virtuale

La casa automobilistica di Elon Musk non porta solamente avanti importanti strategie che puntano alla realizzazione di nuovi modelli elettrici. Bensì, anche a soddisfare le esigenze degli acquirenti mettendo a disposizione delle soluzioni indispensabili per la ricarica. Non a caso, infatti, la rete di Supercharger negli ultimi anni è cresciuta sempre di più portando con sé anche importanti ottimizzazioni. Ottimizzazioni che consentono di ridurre i tempi di ricarica.

La novità delle ultime ore riguarda l’intenzione di Tesla di eliminare le code che si creano presso le stazioni di ricarica in posti in cui la diffusione delle auto elettriche è ormai piuttosto avanzata, come negli Stati Uniti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati dal costruttore statunitense.

Supercharger: addio alle code

Attirare l’attenzione degli utenti continua a essere un obiettivo comune del settore delle quattro ruote. Ecco perché le novità di cui si parla giornalmente sono sempre interessanti. Tra queste non possiamo certamente non includere il costruttore automobilistico Tesla che andrà a regalare una migliore esperienza di ricarica agli utenti che sono in possesso di un veicolo a zero emissioni.

Quel che Tesla farà a partire dal secondo trimestre del 2025 in alcuni siti selezionati, sarà offrire un sistema di coda virtuale con l’obiettivo di organizzare preventivamente i turni di ricarica presso i Supercharger.

Non a caso, dunque, la soluzione pensata dall’azienda mira a eliminare le problematiche che vengono a crearsi in alcuni luoghi più critici in termini di traffico creando una sorta di sistema di code virtual. Come anticipato, tale servizio sarà lanciato tra aprile e giugno 2025.

Ancora una volta la casa automobilistica Tesla pensa a una soluzione da offrire agli utenti al fine di avere una migliore esperienza di ricarica. Quale sarà la prossima novità che l’azienda di Elon Musk proporrà agli acquirenti?