MG ZS e MG3, le nuove versioni a benzina presto anche in Italia

La casa automobilistica MG porta avanti un importante lavoro di ampliamento della propria gamma di veicoli. Lavoro che non può che essere considerato indispensabile per poter crescere sull’intero mercato europeo. Non a caso, infatti, la gamma del marchio inglese presto sarà ampliata grazie al debutto di nuovi modelli.

Le novità che a breve arriveranno sul mercato, dunque, sono le versioni benzina delle nuove MG ZS e MG3 che stanno facendo il debutto su molti mercati del Vecchio Continente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito alle nuove vetture.

MG ZS e MG3: i dettagli delle nuove vetture

Continua a ottimizzare le proprie strategie il marchio automobilistico inglese MG che presto amplierà la propria gamma di veicoli con delle versioni a benzina delle nuove MG ZS e MG3. vetture che stanno già giungendo sui mercati del Vecchio Continente e che presto potrebbero arrivare sul mercato italiano.

La MG3 nella motorizzazione a benzina ospiterà un 4 cilindri benzina di 1,5 litri capace di sprigionare 115 CV e 148 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Capacità di scatto da 0 a 100 km/h in 10,8 secondi mentre la velocità massima è di 185 km/h. Per quanto riguarda il prezzo, sul mercato del Regno Unito, questo modello viene proposto a partire da 16.495 sterline (19.900 euro circa).

Per quanto riguarda, invece la MG ZS, questa versione ospita un 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 115 CV e 148 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. La velocità massima che questo veicolo è in grado di raggiungere è pari a 178 km/h. Mentre la capacità di scatto da 0 a 100 km/h è di 12,5 secondi. In questo caso, il costo parte da da 19.495 sterline, dunque circa 23.500 euro.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’arrivo di questi nuovi modello sul mercato automobilistico italiano.