Polestar 3: arriva la chiave digitale su iPhone e Apple Watch

Polestar 3 ha appena ricevuto un importante aggiornamento che porta ai guidatori una grossa e comoda novità. L’aggiornamento, infatti, introduce la possibilità di utilizzare le chiavi digitali tramite Apple Wallet. Questo aggiornamento software over-the-air (OTA) è stato distribuito a tutti coloro che hanno il modello Polestar e ovviamente hanno un device Apple. Con questa innovazione, il brand si allinea ancor di più alle esigenze dei suoi clienti. Riesce così a regalare una nuova funzionalità che punta a semplificare la vita di chi possiede un iPhone o un Apple Watch. Chi non desidera poter aprire, chiudere e avviare l’auto senza dover cercare le chiavi fisiche? Grazie a questo aggiornamento, tutto è gestito con pochi tocchi. Basta il proprio smartphone. Un vantaggio non solo in termini di comodità, ma anche di sicurezza. Il CEO di Polestar, Michael Lohscheller, ha spiegato che con quest’opzione hanno voluto dare ai clienti ciò che hanno richiesto e che sono sempre attenti alle loro richieste.

Chiavi digitali: praticità e sicurezza a portata di smartphone per la Polestar 3

Oltre alla semplicità nell’uso quotidiano, le chiavi digitali danno altri importanti vantaggi a chi ha una Polestar 3. In primis, queste possono essere condivise con fino a cinque persone. In tal modo, anche senza dare una chiave fisica, l’auto è accessibile anche ad amici o familiari. Preoccupazione per eventuali accessi non autorizzati? Il proprietario del veicolo mantiene il controllo sui permessi, decidendo chi può solo accedere e chi, invece, può anche guidare l’auto. Questa flessibilità rende la soluzione particolarmente utile per chi condivide il veicolo. Cosa succede se il telefono è scarico? Polestar ha pensato anche a questo. C’è infatti anche la funzione Power Reserve. Essa consente l’utilizzo delle chiavi digitali anche quando l’iPhone ha la batteria scarica e necessita di ricarica. Polestar ha confermato poi che la funzione di chiavi digitali sarà presto disponibile anche per il modello Polestar 4. Amplierà così la disponibilità di questa utile opzione a sempre più guidatori.