Auto, le polveri rilasciate dalle pastiglie dei freni sono dannose

A quanto pare uno studio ha dimostrato come le particelle rilasciate dalle pastiglie nella frenata siano molto dannose per il nostro corpo. Infatti sembra che potrebbero creare dei problemi a livello dei polmoni con malattie respiratorie e il cancro. In più sembra che siano più dannose anche dei gas di scarico dell’ auto. La maggior parte delle pastiglie delle auto sono create utilizzando l’ amianto che è un elemento molto nocivo per l’ essere umano.

Il problema principale di questo tipo di pastiglie è che sono presenti in quantità elevate nel mercato per cui si sta cercando di realizzarle senza l’ utilizzo dell’ amianto. Per cercare di eliminare il problema sono state realizzate delle pastiglie contenenti rame che però risulta essere anch’ esso dannoso per le vie respiratorie. Quindi bisognerà cercare di trovare un materiale adatto per le pastiglie freno ma che allo stesso tempo sia meno dannoso per la salute.

Auto, pastiglie dei freni dannose per l’ uomo

Le pastiglie sono impiegate anche nelle vetture elettriche che quindi potrebbero diventare non più ad impatto zero ma con una piccola parte di inquinanti. A questo punto si dovrebbe regolamentare la costruzione delle nuove pastiglie affinché non vadano a impattare sulla salute dell’ uomo. Fino ad adesso era stato regolamentato solo i fumi di scarico ma sembra che dal 2026 con la norma Euro 7 siano inserite delle leggi per le nuove vetture in merito alle pastiglie dei freni. In California sono state già approvate delle leggi che regolamentano il contenuto di rame all’ interno delle pastiglie. Infatti secondo lo studio dell’ Università di Southampton del Regno Unito sembra che le particelle delle pastiglie siano persino più dannose del particolato di scarico diesel. Questo potrebbe portare ad una rivalutazione dei prodotti inquinanti nelle autovetture in modo da ridurre l’ impatto ambientale anche da altri punti di vista.

In questo momento si stanno cercando delle nuove soluzioni per combinare dei materiali adatti alle pastiglie ma che non rilasciano pericolose particelle.