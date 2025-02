CoopVoce, a breve ritorno di un’offerta DA PAURA

Tutti gli interessati a passare all’operatore virtuale CoopVoce potranno presto attivare sul proprio numero un’offerta davvero sensazionale. Secondo quanto è stato riportato in rete, infatti, nel corso dei prossimi giorni l’operatore farà tornare disponibile una delle sue offerte più vantaggiose e soprattutto con una grande quantità di giga per navigare. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce sta per far tornare disponibile la sua super promo CoopVoce Evo 200

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare disponibile sul proprio sito una delle sue offerte più gettonate di sempre. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è stata da sempre molto apprezzata dagli utenti e ora sarà nuovamente disponibile.

Quest’ultima, secondo quanto è emerso, ritornerà disponibile per tutti i nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In particolare, l’offerta dovrebbe tornare disponibile sia online sul sito ufficiale sia nei negozi fisici autorizzati a partire dalla giornata del prossimo 6 marzo 2025. Dovrebbe poi rimanere disponibile per circa un mese, ovvero fino al 2 aprile 2025.

Oltre a questo, per il suo ritorno, l’operatore sembra che abbia deciso di riproporla ad un prezzo speciale. L’offerta in questione dovrebbe infatti essere proposta ad un prezzo scontato di soli 7,90 euro al mese. Gli utenti non dovranno sostenere poi il costo di attivazione dell’offerta.

Ricordiamo che CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 1000 sms da inviare verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Un’offerta, dunque, estremamente conveniente, soprattutto ora che l’operatore ha deciso di riproporla ad un prezzo scontato rispetto al suo prezzo standard.