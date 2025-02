Prime Video, Champions League: Feyenoord-Inter in diretta il 5 marzo

È tempo di ottavi di finale per quanto riguarda la Champions League e dunque è la volta dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare nel match di andata a Rotterdam il Feyenoord, più precisamente il 5 marzo. Sarà Prime Video a trasmettere il match in diretta, almeno per quanto riguarda l’andata con il ritorno che invece si giocherà a San Siro.

L’Inter cerca la gloria a Rotterdam: Prime Video porta lo show agli utenti

Non ci sono altre squadre italiane a contendersi la coppa delle grandi orecchie: è rimasta solo l’Inter. I nerazzurri lotteranno con gli olandesi a partire dalle 18:45 del 5 marzo, orario in cui è fissato il calcio di inizio. Lo show però partirà dalle ore 18:00, con collegamenti da bordo campo e analisi pre-partita.

Il 12 marzo invece sarà la volta del match tutto spagnolo: ci sarà infatti il derby madrileno tra Atletico Madrid e Real Madrid. Prime Video seguirà l’evento a partire dalle 20:00, con il fischio d’inizio alle 21:00. Una partita che promette spettacolo, intensità e rivalità accesa.

Una copertura completa su Prime Video

Per questi appuntamenti, Prime Video ha messo in campo un team di prim’ordine. La conduzione sarà affidata a volti noti come Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, mentre Alessandro Alciato e Fernando Siani si occuperanno delle interviste e dei collegamenti dal campo. La telecronaca sarà curata dalla voce esperta di Sandro Piccinini, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il parterre di opinionisti sarà arricchito da alcune leggende del calcio internazionale, tra cui Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni e Fernando Llorente. Non mancheranno i contributi di Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e l’analisi arbitrale di Gianpaolo Calvarese.

Highlights e contenuti extra

Per chi non riuscirà a seguire i match in diretta, Prime Video offrirà uno speciale “Highlights Show” alle 23:00 del 5 marzo, con il meglio di Feyenoord-Inter e le sintesi delle altre partite della settimana. Lo stesso format tornerà il 12 marzo con il riepilogo del derby di Madrid.