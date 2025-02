Nuova BYD Atto 3: restyling sportivo e tecnologia avanzata

La BYD Atto 3 si rinnova e in Cina, dove è conosciuta come Yuan Plus, la casa automobilistica ha svelato le prime immagini del modello aggiornato. Anche se BYD lo definisce come una “seconda generazione”, le modifiche fanno pensare più a un facelift. Esteticamente, il cambiamento è evidente nel frontale ridisegnato. Il nuovo paraurti sfoggia prese d’aria dalle forme inedite, mentre la griglia inferiore appare rivista. Non ci sono invece novità significative per fari e mascherina. Il posteriore presenta un spoiler inedito con una doppia terza luce stop integrata, mentre il paraurti ha subito lievi ritocchi. Nonostante queste modifiche, il look rimane fedele all’identità sportiva e moderna del modello. Il modello rinnovato introduce anche una nuova gamma di colori esterni, inclusa una vernice opaca.

Specifiche e tecnologia: più avanzata che mai per il restyling BYD

Con un prezzo che attualmente oscilla tra 116.800 e 144.800 yuan (circa 15.300 – 19.000 euro), la nuova BYD Atto 3 si prepara a fare il suo debutto in Cina. Le dimensioni rimangono invariate rispetto al passato. Il modello infatti è lungo 4.455 mm e largo 1.875 mm di larghezza. Per l’altezza si hanno invece 1.615 e possiede poi un passo di 2.720 mm. Sono confermati anche i cerchi da 17 e 18 pollici, che danno alla BYD un maggiore equilibrio tra stile e performance. Il motore elettrico continua a erogare una potenza di 150 kW (204 CV). Le batterie disponibili saranno da 49,92 kWh e 60,48 kWh, garantendo un’autonomia rispettivamente di 430 e 510 km secondo il ciclo CLTC. Una delle novità più attese è il sistema di assistenza alla guida God’s Eye C. Questo è dotato di ben 29 sensori tra telecamere, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni. Il sistema ADAS così avanzato, secondo BYD, promette una maggiore sicurezza, oltre che una guida semiautonoma ancora più affidabile. Con queste migliorie, la BYD Atto 3 punta a consolidare il suo successo. Ma riuscirà a mantenere il primato tra i SUV elettrici in Cina?