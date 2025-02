YouTube sfida la concorrenza con un nuovo piano senza pubblicità

YouTube sta per introdurre un nuovo piano di abbonamento chiamato “Premium Lite”. Un pacchetto disponibile in paesi come Stati Uniti, Australia, Germania e Thailandia. Questo servizio permette di guardare video senza pubblicità, ma esclude i contenuti musicali. Con questa iniziativa, infatti, la rinomata piattaforma offre agli utenti una soluzione più accessibile rispetto al classico YouTubePremium. Pacchetto che in Italia, ha da poco subito un aumento di prezzo, arrivando a 13,99€ al mese per il piano individuale. Ma questa non è l’unica modifica apportata. In quanto anche il piano-famiglia ha registrato un incremento. Passando da 17,99€ a 25,99€ al mese. Ecco che quindi l’opzione Premium Lite si pone come un’alternativa conveniente per chi non desidera interruzioni pubblicitarie. Ma non necessita nemmeno dell’accesso ai video musicali.

L’impatto di YouTube Premium Lite sui creator e sulla concorrenza

Non è la prima volta che YouTube sperimenta una simile formula. Nel 2021, infatti, la piattaforma aveva già testato Premium Lite in alcune nazioni europee al costo di 6,99€ al mese. L’ iniziativa però era stata interrotta nel 2023. Lo scorso ottobre però si è deciso di riavviare i test e ora ci si prepara a un nuovo lancio. Anche se non vi sono ancora conferme ufficiali riguardo alla disponibilità in Italia, l’inclusione della Germania tra i paesi coinvolti suggerisce che una futura espansione potrebbe essere possibile.

L’introduzione di Premium Lite potrebbe influenzare notevolmente il modello di guadagno dei creator di YouTube. Attualmente, molti di loro dipendono dagli introiti pubblicitari per monetizzare i loro contenuti. Dunque se il nuovo piano dovesse ottenere successo, gli abbonamenti potrebbero diventare una fonte di guadagno più stabile. Riducendo l’affidamento esclusivo sugli spot pubblicitari.

Questa mossa si inserisce in un contesto di crescente concorrenza nel mercato dello streaming video e dei podcast. Piattaforme come Spotify hanno già adottato strategie per eliminare le pubblicità dai contenuti per alcuni abbonati. L’ efficacia di questi modelli di business però è ancora oggetto di dibattito. Soprattutto per la presenza di alcuni produttori di contenuti preoccupati che le entrate generate dagli abbonamenti non riusciranno a compensare quelle derivanti dalla pubblicità.

Insomma è chiaro che il successo di Premium Lite potrebbe rappresentare un punto di svolta per il settore dello streaming. Influenzando sia le scelte dei consumatori che il modello economico dei creator.