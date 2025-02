YouTube, piano economico Premium Lite: niente pubblicità nei video non musicali

Anche YouTube è sempre al centro dell’attenzione di Google, azienda proprietaria che tende a migliorare spesso la piattaforma con delle novità impressionanti. Sebbene coda già di un fortissimo pubblico in tutto il mondo, il portale dedicato ai video si appresta a riportare un nuovo aggiornamento con un piano innovativo. Ecco Premium Lite, il nuovo servizio in abbonamento di YouTube che consentirà di guardare i video senza interruzioni pubblicitarie.

Un abbonamento più accessibile per chi vuole meno pubblicità

Attualmente, YouTube Premium in Italia costa 13,99€ al mese per il piano individuale, mentre quello Famiglia ha recentemente raggiunto 25,99€. Con Premium Lite, YouTube punta a offrire una versione più economica che permetterà di vedere video non musicali senza pubblicità. Tuttavia, i contenuti musicali continueranno a includere annunci pubblicitari.

Non è la prima volta che YouTube testa questa formula. Il piano Premium Lite era stato sperimentato nel 2021 in alcuni Paesi europei al costo di 6,99€ al mese, ma l’esperimento venne interrotto nel 2023. A ottobre scorso, YouTube ha ripreso i test, segno che l’idea non è stata abbandonata. Anche se al momento non ci sono conferme sull’arrivo del servizio in Italia, il recente lancio in Germania fa ben sperare per una futura espansione.

Più opzioni per gli utenti, ma qualche preoccupazione per i creator

Un portavoce di YouTube ha dichiarato a Bloomberg che l’azienda vuole dare agli utenti “più scelta e flessibilità”. Questo nuovo piano potrebbe attrarre chi desidera eliminare le interruzioni pubblicitarie senza pagare il prezzo pieno di YouTube Premium.

Oltre questo però potrebbe esserci qualche polemica con l’introduzione di Premium Lite. A sollevarla sarebbero i creator della piattaforma. Molti di loro, infatti, si affidano agli introiti pubblicitari come principale fonte di guadagno. Se sempre più utenti scegliessero di pagare per non vedere gli annunci, gli equilibri economici per i creatori di contenuti potrebbero cambiare, rendendo gli abbonamenti una fonte di reddito ancora più importante.