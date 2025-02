Nintendo Switch 2, il prezzo potrebbe essere molto interessante

Il teaser trailer di Nintendo Switch 2 ha creato molto entusiasmo nel settore gaming. Gli utenti non vedono l’ora di poter scoprire la nuova console portatile che va a rivoluzionare la prima generazione aggiungendo feature a lungo richieste.

Nonostante Nintendo non abbia ancora fornito dettagli ufficiali in merito, la console avrà un hardware migliorato sotto ogni punto di vista. Dal display, ai Joy-Con passando per il SoC e al sistema per mantenerla in verticale, ogni elemento sarà nuovo e ottimizzato. In attesa del lancio ufficiale, un nuovo report permette di scoprire alcune informazioni sulla console. In particolare, le informazioni trapelate hanno permesso di svelare il possibile prezzo di lancio.

La Switch 2 potrebbe arrivare sul mercato al costo di 399 dollari sul mercato internazionale secondo quanto rivelato da Joost Van Dreunen di SuperData Research. Se questa indiscrezione sarà confermata, il prezzo di lancio sarà più alto rispetto al modello precedente.

Il prezzo di lancio di Nintendo Switch 2 sarà più alto rispetto alla precedente generazione ma avrà un vantaggio da non sottovalutare

Tuttavia, nonostante la console si vada a posizionare in una fascia di prezzo diversa, Nintendo avrà un vantaggio da non sottovalutare. Infatti, il prezzo di 399 dollari è comunque al di sotto delle console da gaming portatili equipaggiate con Windows.

Il target di riferimento tra le due console è leggermente diverso ma se da un lato c’è la possibilità di utilizzare tutti i propri giochi presenti sugli account Windows, Steam, Epic, Origin e così via, dall’altro c’è l’appeal di un brand come Nintendo. L’azienda nipponica vuole trovare un equilibrio tra i progressi tecnici senza dimenticare la propria fanbase.

Infatti, secondo quando indicato nel report, l’obiettivo di Nintendo non è più quello di vendere esclusivamente il maggior numero di console. L”obiettivo è quello di fidelizzare gli utenti alla piattaforma del colosso nipponico, facendo in modo che lo store sia il centro nevralgico dell’esperienza. Per questo, ci aspettiamo la piena retrocompatibilità con i giochi delle precedente generazione.