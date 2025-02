Samsung Galaxy S25 Edge compare in un video non ufficiale

Ha fatto scalpore durante la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25 ed ora tutti lo attendono con trepidazione. Stiamo parlando del prossimo Galaxy S25 Edge, dispositivo che dovrebbe avere uno spessore nettamente inferiore rispetto ai suoi fratelli della gamma. Totalmente inedito in casa Samsung, questo prodotto è stato già visto all’interno di un video hands-on in queste ore che poi è stato rimosso.

Un design elegante e sottile

Stando a quanto riportato, lo spessore del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere di circa 5,84 mm. Questo risultato è stato ottenuto da Samsung eliminando la fotocamera teleobiettivo posteriore e riducendo la capacità della batteria. Il compromesso permette però di offrire uno smartphone dal design più snello e moderno, mantenendo una linea elegante che si ispira al Galaxy S25+, ma con un profilo ancora più sottile.

Il video hands-on svela nuovi dettagli

Il video, pubblicato dallo youtuber Alexis Garza e segnalato dal noto leaker Max Jambor, ha mostrato per la prima volta il Galaxy S25 Edge in funzione. Il breve clip, caricato su YouTube Shorts, conferma alcuni rumor e introduce nuove informazioni sul dispositivo.

Garza mostra il Galaxy S25 Edge accanto al Galaxy Z Fold 6, mettendo in evidenza la sottigliezza del nuovo modello. Anche se il dispositivo non sembra essere più sottile dei 5,6 mm del Galaxy Z Fold 6 aperto, la differenza è minima. La parte più interessante arriva quando lo youtuber utilizza l’app AIDA64 per rivelare alcune specifiche tecniche del telefono:

Modello: SM-S937U (versione nordamericana);

SM-S937U (versione nordamericana); RAM: 12 GB;

12 GB; Storage interno: 256 GB (non è chiaro se saranno disponibili altre varianti);

256 GB (non è chiaro se saranno disponibili altre varianti); Connettività: Bluetooth 5.4, lo stesso standard della serie Galaxy S25.

Batterie ridotte e fotocamere riviste

Per ottenere un design così sottile, Samsung sembra aver dovuto fare alcune rinunce. Galaxy S25 Edge avrà una batteria da 4.000 mAh, proprio come Galaxy S25. Sebbene questa batteria non sia tra le più capienti sul mercato, dovrebbe garantire comunque un’autonomia discreta, soprattutto considerando l’efficienza energetica dei nuovi processori.

Il lato fotografico dovrebbe essere un punto di forza e qualcuno supponeva che avrebbe dovuto comparire una fotocamera da 200 MP con un’altra ottica da 12 MP di tipo ultra-grandangolare. Nel video di fotocamere ce ne sono effettivamente due, ma entrambe da 12 MP. Potrebbe significare dunque un cambio di strategia da parte di Samsung.