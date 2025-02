ho. Mobile: torna disponibile l’offerta a soli 5,99€

Con il mercato della telefonia mobile in Italia in continuo movimento, scegliere un nuovo operatore può essere difficile. In un settore così competitivo, si distinguono offerte vantaggiose sia per quantità di dati che per il prezzo. A tal proposito, ho. Mobile, operatore virtuale che opera su rete Vodafone, si prepara al ritorno di una delle sue promo più apprezzate. Si tratta di ho. 5,99 100 GB. È importante sottolineare che l’offerta sarà disponibile fino al 2 marzo 2025 salvo proroghe.

ho. Mobile: dettagli della nuova promo

L’offerta include minuti ed SMS illimitati e ben 100 GB in 4G. Il tutto a soli 5,99€ mensili. Oltre al prezzo, un ulteriore punto di forza, è la possibilità di attivare il servizio ho. Il Turbo a 1,29€ al mese. O aderire a “ho.+” per 1,99€ mensili. In tal modo, si potrà ottenere l’accesso alla rete 5G. Ciò permette di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di prestazioni e rapidità della connessione. Per chi viaggia frequentemente in Europa, l’offerta include 7,60 GB per il roaming. Mentre minuti e SMS rimangono illimitati proprio come in Italia.

L’attivazione della SIM può essere effettuata sia online che nei punti vendita aderenti. I costi per l’attivazione cambia in base al gestore di provenienza. Chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO pagherà solo 2,99€. Mentre chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile o Fastweb dovrà sostenere un costo di 29,90€ e attivare obbligatoriamente il servizio di ricarica automatica.

Inoltre, ho.mobile si distingue per una politica di trasparenza verso i clienti. Tutti i servizi digitali a pagamento, come suonerie e abbonamenti indesiderati, sono bloccati di default. Evitando così spiacevoli sorprese in bolletta. Per chi consuma rapidamente il traffico dati, è disponibile il servizio “Riparti“. Quest’ultimo permette di rinnovare in anticipo il piano senza costi aggiuntivi. L’offerta ho. 5,99 100 GB si conferma una delle più interessanti nel panorama della telefonia mobile in Italia.