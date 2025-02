HONOR Earbuds Open: presentati i nuovi esclusivi auricolari

Il mondo della tecnologia continua ad evolvere, presentando sul mercato dispositivi sempre più all’avanguardia. A tal proposito, HONOR sembra pronta a ridefinire l’esperienza audio dei suoi utenti. Ciò grazie ai nuovi Earbuds Open. Si tratta di auricolari open-ear progettati per unire comfort, tecnologia avanzata e funzionalità smart. Il dispositivo è frutto di una meticolosa attenzione al design e alla qualità del suono. Gli HONOR Earbuds Open sono pensati per adattarsi perfettamente alla vita quotidiana degli utenti. Con un design ergonomico open-ear che garantisce stabilità e comodità in ogni situazione.

HONOR presenta i nuovi Earbuds Open

Gli auricolari pesano appena 7,9 grammi ognuno. Inoltre, sono stati realizzati con materiali delicati sulla pelle. Tali caratteristiche li rendono ideali per un uso prolungato. La lega di memoria in nitinol, utilizzata nella struttura, non solo assicura una perfetta aderenza, ma li rende adatti anche agli sportivi più esigenti. Dal punto di vista tecnologico, gli HONOR Earbuds Open promettono un’esperienza sonora senza precedenti. Grazie ai driver dinamici da 16 mm e agli algoritmi per bassi virtuali e surround stereo, ogni nota risuona in modo chiaro e potente. I bassi profondi e gli alti cristallini creano un’esperienza immersiva, perfetta sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore ottimizzata per il design open-ear e la tecnologia anti-rumore ambientale garantiscono un suono nitido anche in ambienti rumorosi.

Dotati di una batteria da 58 mAh e di una custodia di ricarica da 480 mAh, gli HONOR Earbuds Open sono progettati per durare. Inoltre, la funzione “Trova auricolari” e i controlli touch intuitivi completano l’assetto dei nuovi auricolari. Un elemento distintivo degli HONOR Earbuds Open è l’integrazione di funzionalità AI avanzate. Con la traduzione in tempo reale in 15 lingue, suddetti auricolari abbattono le barriere linguistiche. Le modalità di traduzione includono opzioni condivise e simultanee. Assicurando una comunicazione fluida in ogni contesto. Inoltre, l’integrazione con Google Assistant consente un controllo vocale intuitivo per attività quotidiane.

Gli HONOR Earbuds Open saranno presentati in due colorazioni: Polar Gold e Polar Black. Il prezzo di lancio è di 149,90 euro. Honor con i suoi nuovi auricolari offre un’esperienza audio perfetta per chi cerca il meglio in termini di design, suono e innovazione.