TIM, offerte contro i rivali imperdibili nei negozi, ecco i prezzi

Presso i negozi fisici autorizzati TIM sono disponibili all’attivazione numerose offerte di rete mobile pensate per la portabilità da altri operatori. Si tratta di offerte low cost che mirano ad attirare l’attenzione dei nuovi clienti. Rispetto a quanto è successo in passato, però, l’operatore sembra che abbia deciso di cambiare il costo di attivazione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Passa a TIM, nuove offerte low cost nei negozi con nuovo costo di attivazione

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha modificato il costo di attivazione di alcune delle sue offerte operator attack disponibili all’attivazione nei negozi fisici. In particolare, in passato gli utenti dovevano sostenere un costo di attivazione di 5 euro una tantum. Ora, secondo quanto è stato riportato in rete, questo costo aumenterà fino a 6,99 euro una tantum.

Nonostante questo, una volta pagato questo costo, gli utenti potranno attivare sul proprio numero tantissime offerte vantaggiose. Sono disponibili offerte un po’ per tutti. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero da PosteMobile, Iliad, Fastweb e altri è ad esempio disponibile l’offerta denominata TIM Power Iron New. Con quest’ultima, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms verso tutti i numeri e fino a ben 150 GB di traffico dati.

Questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Per questo bundle, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a 6,99 euro al mese. Per chi proviene da Tiscali e Noitel, invece, è ad esempio disponibile l’offerta TIM Wonder. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese. Il bundle includerà fino a 50 GB di traffico dati In 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.