iPhone 17 Pro, assist ai creator: i video saranno di altissimo livello

I prossimi iPhone 17 Pro e Pro Max che arriveranno a settembre, avranno ottime caratteristiche proprio come gli utenti si aspettano. Stando a quanto riportato in queste ore, Apple avrebbe pensato a migliorare un aspetto in particolare: i video. Sebbene iPhone sia notoriamente lo smartphone migliore dal punto di vista della registrazione dei filmati, l’azienda di Cupertino ha scelto di implementare ancor di più questa caratteristica.

Apple punta tutto sulla registrazione video con iPhone 17 Pro

Per rendere ancora più forte il legame con i vari creator, Apple vuole rendere il suo iPhone 17 Pro un vero punto di riferimento per quanto concerne i video. La qualità dei filmati verrà infatti aumentata nettamente e a riferirlo è Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg molto vicino al mondo Apple.

L’intento di Apple è chiaro: far sì che gli iPhone diventino strumenti sempre più completi per chi crea contenuti, riducendo la dipendenza da action cam, videocamere dedicate o microfoni esterni. In altre parole, l’iPhone 17 Pro dovrebbe diventare l’unico dispositivo di cui un vlogger ha bisogno.

iPhone 17 Pro sarà ottimo dal punto di vista multimediale

Tra le novità previste, ci sono diversi miglioramenti hardware e software che dovrebbero fare la felicità dei videomaker: