iPhone 16e ora disponibile anche con Iliad, ecco i prezzi

Soltanto qualche giorno fa il colosso americano Apple ha annunciato in veste ufficiale a livello globale il suo nuovo smartphone di punta “economico”. Ci stiamo riferendo al nuovissimo iPhone 16e e ora gli utenti potranno acquistarlo comodamente anche a rate anche con l’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo ha infatti da poco reso noti i prezzi con cui sarà possibile acquistare il dispositivo, sia in un’unica soluzione sia a rate. Vediamo qui di seguito i prezzi.

iPhone 16e ufficiale, ora si potrà acquistare a rate anche con Iliad

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico Iliad ha annuncia la possibilità di acquistare il nuovo smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iPhone 16e, il quale è stato annunciato in veste ufficiale in tutto il mondo soltanto qualche giorno fa. Al momento sono partiti i pre-ordini anche con Iliad di questo dispositivo, in particolare dalla giornata di ieri 21 febbraio 2025.

Dal prossimo 28 febbraio 2025, invece, lo smartphone sarà disponibile direttamente all’acquisto. Gli utenti che sceglieranno Iliad potranno decidere se acquistare il nuovo device di casa Apple in un’unica soluzione oppure se acquistarlo in comode rate mensili. In questo caso, gli utenti potranno scegliere tra due tipologie di finanziamento, una con Findomestic e una con Younited Pay.

Sarà possibile acquistare il nuovo iPhone 16e nelle colorazioni Black e White in diversi tagli di memoria. Il taglio con 128 GB, in particolare, è acquistabile con 24 rate mensili da 30,37 euro oppure con 12 rate mensili a 60,75 euro. Il taglio con 256 GB sarà acquistabile con 24 rate mensili a 35,79 euro e con 12 rate mensili a 71,58 euro. Il taglio di memoria più ampio con 512 GB, invece, è acquistabile con 24 rate mensili a 46,20 euro e con 12 rate mensili a 92,41 euro.

Il nuovo iPhone 16e è acquistabile con Iliad sia dai già clienti sia dai nuovi clienti dell’operatore. Ricordiamo che è previsto un costo di 10 euro per la spedizione dello smartphone.