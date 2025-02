ho. Mobile: l’imperdibile offerta a soli 5,99€ mensili

Se siete alla ricerca di un’offerta mobile conveniente, ho. Mobile ha lanciato una promozione imperdibile. Quest’ultima permette di avere 100 GB in 4G, minuti e SMS illimitati. Il tutto a soli 5,99€ mensili. L’offerta, però, ha una scadenza imminente. Mancano solo pochi giorni per approfittarne. L’offerta assicura una copertura affidabile grazie alla rete Vodafone. Una delle più diffuse e performanti in Italia. Il costo di attivazione varia. Ciò sulla base degli operatori di provenienza. Si tratta di 2,99 € per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, LycaMobile, Tiscali, Spusu, Kena e altri operatori virtuali. Mentre chi proviene da TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb e Very Mobile dovrà pagare 29,90€.

ho. Mobile: dettagli sulla nuova promo in scadenza

Oltre ai servizi principali, l’offerta dell’operatore include diverse funzionalità aggiuntive. Tutte senza costi extra. Tra quest’ultime c’è ho. Riparti. Con tale opzione è possibile rinnovare l’offerta in anticipo se si esauriscono i Giga. È previsto anche l’uso dell’hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi. Grazie al servizio SMS ho. chiamato, si riceve una notifica via messaggio quando qualcuno ha provato a contattare gli utenti mentre il telefono era spento o non raggiungibile.

Il numero 42121 permette di conoscere il credito residuo e i dettagli dell’offerta. L’avviso di chiamata segnala quando qualcuno chiama mentre il dispositivo è occupato in un’altra conversazione. Mentre il trasferimento di chiamata consente di inoltrare le chiamate a un altro numero. Chi desidera sperimentare la velocità del 5G può aggiungere tale opzione con solo 1,29€ mensili. Ciò a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G.

Inoltre, per chi preferisce una soluzione digitale, è possibile richiedere l’eSIM al posto della SIM fisica con un costo una tantum di 1,99€. Come anticipato, l’offerta sarà disponibile solo per alcuni giorni. Per non perdere l’occasione di approfittare dei vantaggi offerti da ho. Mobile.