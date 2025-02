Dreame X40 Ultra, sconto PAZZO di 200 euro su Amazon per il robot aspirapolvere

Dreame X40 Ultra è il robot aspirapolvere top di gamma che tanti di noi stavano aspettando, un prodotto davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, un dispositivo che riesce a concentrare al proprio interno tutto quanto stavamo cercando, permettendo all’utente di risparmiare quotidianamente il tempo necessario alla pulizia del pavimento. La promozione attivata su Amazon è una delle migliori di sempre, in questo modo si ha la possibilità di raggiungere un risparmio di circa 200 euro sul listino iniziale.

All’interno della confezione l’utente si può trovare a toccare con mano tutti gli accessori previsti originariamente, quindi un filtro, il sacchetto per la polvere, la spazzola laterale e centrale, il robot aspirapolvere, la stazione di svuotamento automatica ed anche il detergente per circa 1 mese di lavaggi. Il suo punto di forza, oltre ad una estetica davvero unica nel suo genere, è una potenza di aspirazione che può raggiungere fino a 12’000Pa, quantitativo più che sufficiente per garantire la massima pulizia di ogni superficie, anche ricca di polvere, peli di animali o sporcizia.

Dreame X40 Ultra: uno sconto mai visto su Amazon

Il risparmio sull’acquisto di Dreame X40 Ultra è davvero molto interessante, proprio perché gli utenti non sono più costretti a pagare i 1199 euro previsti in origine, considerando che comunque negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso era stato di 1099 euro, ma dovranno versare all’incirca 999 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere per il suo acquisto non cambiano rispetto a ciò a cui siamo solitamente abituati a vedere, in aggiunta all’aspirazione abbiamo anche il lavaggio di alta qualità, con pulizia automatica dello straccio a 70 gradi, oltre che lavaggio con acqua calda.