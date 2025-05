iPhone pieghevole, tutto quello che sappiamo fino ad ora sul device Apple

Apple si appresta ad entrare nel settore degli smartphone pieghevoli a distanza di alcuni anni dai principali competitor. L’azienda di Cupertino ha atteso che la tecnologia fosse matura per offrire ai propri utenti un dispositivo che potesse racchiudere prestazioni, tecnologia ed eleganza.

Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che l’azienda della mela presenterà il primo iPhone pieghevole nel corso del 2026. Si tratterà di un device celebrativo che permetterà ad Apple di festeggiare nel miglior modo possibile i 20 anni di attività nel settore smartphone.

Raccogliendo l’eredità spirituale di iPhone X, il nuovo foldable proietterà il marchio nella prossima decade di innovazione tecnologica e stile. Considerando che lo sviluppo del device è ancora in corso, non possiamo avere riferimenti certi sulle sue specifiche tecniche.

Tuttavia, gli analisti si stanno affidando a fonti vicine all’azienda per stilare una possibile scheda tecnica del primo iPhone pieghevole. Stando a quanto emerso fino ad ora, il dispositivo sarà caratterizzato da una apertura a libro in stile Samsung Galaxy Fold.

L’azienda coreana sarà fornitrice dei pannelli interni ed esterni proprio grazie al know how acquisito nel settore. Il display esterno avrà una diagonale da 5,5 pollici mentre il pannello interno misurerà 7,8 pollici.

La cerniera dedicata all’apertura e chiusura del display interno sarà realizzata in metallo liquido per unire due aspetti in uno. Il primo, puramente estetico, è dedicato alla rimozione della piega che inevitabilmente si forma sul display in concomitanza con la linea di chiusura.

Il secondo, invece, riguarda la resistenza all’usura considerando che nella propria vita l’iPhone pieghevole sarà sottoposto a numerose sollecitazioni. Inoltre, lo spessore atteso per il device sarà di appena 4,5 mm.

Gli esperti di settore non si aspettano la presenza del Face ID ma un sensore per riconoscere le impronte digitali Touch ID che verrà integrato nel tasto di accensione. Apple utilizzerà materiali nobili come il titanio per la scocca al fine di garantire resistenza e un design futuristico. Il prezzo di lancio potrebbe aggirarsi sui 2.000 dollari, rendendo l’iPhone pieghevole lo smartphone più costoso di sempre per l’azienda di Cupertino.