Very Mobile costa 5 euro: minuti, SMS e giga a valanga con il 5G gratis

Scegliendo un gestore, saltano sempre all’occhio alcune caratteristiche fondamentali tra cui la convenienza che offre con il suo prezzo, la qualità della rete mobile di cui dispone e soprattutto la quantità di contenuti inclusi nella promo. Tra i gestori virtuali ce ne sono alcuni che sono riusciti a mettersi in posizione di vantaggio rispetto ad altri, come ad esempio Very Mobile.

Il gestore lancia una nuova offerta pensata per chi vuole tanti Giga a basso costo e la possibilità di navigare in 5Gsenza costi extra. La promozione include 150 GB al mese, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese, con prezzo bloccato per sempre. Inoltre, chi attiva l’offerta entro oggi, 13 febbraio 2025, riceverà 2 mesi gratis.

Very Mobile, la promo che vogliono tutti è ancora disponibile

La nuova promo di Very Mobile include ogni mese:

150 GB di traffico dati con 5G incluso;

di traffico dati con incluso; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti.

Il tutto al costo fisso di 5,99 € al mese, senza aumenti futuri. Chi attiva l’offerta entro oggi beneficia anche di 2 mesi gratuiti, un vantaggio che consente di iniziare a usare il piano senza spese immediate.

Questi utenti possono scegliere Very Mobile

L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e dagli altri gestori virtuali. Questo permette a molti utenti di cambiare operatore e accedere ai vantaggi della promozione, mantenendo il proprio numero grazie alla portabilità.

Come si attiva la promo di Very

Attivare l’offerta è semplice e veloce. È possibile farlo online tramite il sito ufficiale di Very Mobile o recandosi in uno dei punti vendita autorizzati. La SIM verrà consegnata gratuitamente, senza costi nascosti.

Con 150 GB al mese, minuti illimitati, SMS illimitati e 5G gratuito, questa proposta di Very Mobile è tra le più competitive del momento. Il prezzo bloccato e i 2 mesi gratis rendono la promo ancora più interessante, soprattutto per chi sceglie di attivarla entro la giornata di oggi.