Instagram, cinque nuove funzioni rivoluzionano i messaggi su Instagram

Instagram ha rinnovato i suoi Direct Message (DM) con cinque funzioni. Tutte studiate al fine di rendere la comunicazione molto più intuitiva e completa. Le novità includono la traduzione automatica dei messaggi, la programmazione degli invii, la possibilità di condividere brani musicali. Ma anche l’opzione per fissare messaggi importanti e l’uso dei QR code per invitare nuovi membri nei gruppi. Questi strumenti, pensati per semplificare le conversazioni, offrono maggiore versatilità e organizzazione.

Condivisione musicale e traduzione immediata: conversazioni senza barriere su Instagram

Tra le principali innovazioni introdotte, emerge la funzione di traduzione istantanea. Per attivarla, basta selezionare un messaggio, premere a lungo e scegliere “Traduci”. Il testo tradotto apparirà sotto l’originale, permettendo interazioni più fluide anche tra persone di lingue diverse.

In contemporanea, la nuova opzione per la condivisione musicale amplia le possibilità espressive all’interno delle chat. Gli utenti possono ora inviare brani direttamente nei messaggi privati e di gruppo. Selezionando l’opzione “Musica” nel pannello degli sticker. È infatti possibile scegliere un brano dalla libreria di Instagram. Il destinatario riceverà un’anteprima di 30 secondi con l’animazione di un vinile e la copertina dell’album.

Gestione migliorata dei messaggi e nuove modalità di invito

Un’altra funzione molto attesa è la programmazione dei messaggi. Ora, scrivendo un testo e tenendo premuto il tasto di invio, gli utenti possono scegliere la data e l’ora in cui il messaggio verrà inviato. Uno strumento utile per chi desidera pianificare le comunicazioni in anticipo.

Per migliorare l’organizzazione delle chat, Instagram introduce anche la possibilità di fissare fino a tre messaggi in alto. È sufficiente tenere premuto il contenuto da evidenziare e selezionare “Aggiungi”. Questa opzione consente di recuperare rapidamente messaggi importanti all’interno della conversazione.

Infine, l’aggiornamento semplifica l’ingresso nelle chat di gruppo grazie ai QR code. Gli amministratori possono generare un codice personalizzato dalle impostazioni del gruppo. Chiunque scannerizzi il codice potrà accedere immediatamente alla conversazione, senza bisogno di link condivisibili.