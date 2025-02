Lyca Mobile costa solo 5,99€ al mese: ci sono 150 GB in 5G

È diventato molto semplice scegliere un nuovo gestore anche quando si è affezionati ad un operatore in particolare. A facilitare tutto ciò ci pensano i gestori virtuali che ogni mese arrivano con una nuova offerta pronta ad attirare verso di sé un gran numero di nuovi utenti. Lyca Mobile è sicuramente uno dei principali provider del momento, grazie soprattutto alla sua convenienza.

Il provider presenta una nuova offerta pensata per chi cerca tanti Giga a basso costo, con la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi. La nuova promozione include 150 GB, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese, con il prezzo bloccato per sempre. Inoltre, per chi attiva l’offerta ora, ci sono 2 mesi gratis.

Con questa promo di Lyca Mobile ci sono tanti contenuti

Con la nuova promo di Lyca Mobile si ottiene ogni mese un grosso quantitativo di contenuti. Ecco la lista completa:

150 GB di traffico dati con 5G incluso;

di traffico dati con incluso; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti.

Il tutto al costo fisso di 5,99 € al mese, senza aumenti futuri. In più, chi attiva l’offerta riceve i primi 2 mesi gratis, un bonus interessante che permette di iniziare a utilizzare il piano senza spese immediate. Questa offerta è disponibile per qualsiasi utente e non c’è bisogno di provenire per forza di cose da un provider in particolare.

Ecco come si attiva la promo

Attivare la promo è semplice. È possibile farlo direttamente online sul sito ufficiale di Lyca Mobile oppure nei punti vendita autorizzati. La SIM verrà consegnata gratuitamente, permettendo di iniziare a usare l’offerta senza ulteriori costi.

Con 150 GB al mese, minuti illimitati, SMS illimitati e 5G gratuito, questa offerta di Lyca Mobile rappresenta una soluzione conveniente e completa. Il prezzo bloccato e i 2 mesi gratis la rendono ancora più interessante per chi è alla ricerca di un piano mobile ricco di Giga e senza vincoli.