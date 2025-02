Passa a Vodafone e naviga senza limiti a 9,99€ al mese!

Vodafone ha lanciato una nuova offerta pensata per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alla libertà di navigare e comunicare senza limiti. Con un costo mensile di 9,99 euro, questa promozione include minuti e SMS illimitati, oltre a un pacchetto dati generoso che può diventare illimitato se si sceglie l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente.

Vodafone lancia offerta 5G con minuti e dati illimitati

Per chi attiva l’offerta online, c’è un vantaggio in più: il costo di attivazione è gratuito, così come la spedizione della SIM. Ma la vera attrattiva sta nella possibilità di navigare senza limiti in 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta dalla rete Vodafone. In alternativa, per chi preferisce il pagamento manuale, sono comunque inclusi 150 Giga al mese, un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

L’offerta garantisce anche la possibilità di utilizzare parte del proprio traffico dati all’estero. Chi viaggia nei paesi dell’Unione Europea può infatti contare su 12,6 Giga senza costi aggiuntivi, continuando a navigare senza pensieri anche fuori dall’Italia.

Un altro aspetto interessante è il prezzo bloccato per i primi 24 mesi, un dettaglio che mette al riparo da eventuali aumenti per chi sceglie di mantenere il pagamento automatico. Si tratta di un vantaggio non da poco, considerando che nel settore della telefonia le rimodulazioni delle tariffe non sono rare.

Va precisato che questa promozione non è aperta a tutti, ma è riservata a chi decide di passare a Vodafone da alcuni operatori specifici, tra cui Iliad, PosteMobile, Tiscali e molti altri MVNO. Per chi proviene da uno di questi gestori, la procedura di attivazione è semplice e veloce, con la possibilità di mantenere il proprio numero senza interruzioni di servizio.

Infine, chi sceglie l’addebito automatico non solo evita il fastidio di ricaricare manualmente, ma può anche contare su un sistema che ricarica automaticamente il credito residuo quando scende sotto i 5 euro. Così si evitano brutte sorprese e si ha sempre la certezza di poter chiamare, inviare messaggi e navigare senza interruzioni.