Fastweb offre 200 GB in 5G, questa è la promo migliore ma non finisce qui

Il percorso dei gestori virtuali è davvero interessante in quanto inizialmente nessuno credeva potessero fare strada ed invece eccoli in vetta alle classifiche di gradimento. Al momento uno dei migliori è Fastweb e si conferma anche questa volta con le sue offerte che sono disponibili sul sito ufficiale per tutti. Quantità e qualità sono all’ordine del giorno, ma la convenienza è ciò che gli utenti realmente cercano, tutto disponibile nelle soluzioni in questione.

Fastweb presenta due nuove offerte mobili pensate per chi vuole tanti Giga, chiamate illimitate e trasparenza totale sui costi. Le nuove tariffe Fastweb Mobile e Mobile Full offrono diverse soluzioni, con prezzi competitivi e senza vincoli o costi nascosti. In più, l’operatore conferma la sua qualità di rete, premiata per la quarta volta da Ookla come la più veloce in Italia.

Fastweb Mobile è l’offerta iniziale, quella con 150 GB

La prima opzione è Fastweb Mobile, ideale per chi vuole tanti Giga a un prezzo contenuto. I contenuti disponibili ogni mese sono i seguenti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS verso tutti;

verso tutti; 150 GB di traffico dati in 4G/5G.

Il costo mensile dunque è di soli 7,95 € al mese. Non ci sono vincoli o costi nascosti, e il prezzo rimane bloccato. L’attivazione prevede un costo una tantum di 10 €.

Fastweb Mobile Full: se volete 200 GB, ecco la promo per voi

Per chi desidera più Giga e navigare alla massima velocità disponibile, c’è Fastweb Mobile Full. Questa promozione offre tutto, ecco cosa:

Minuti illimitati verso tutti;

100 SMS ;

; 200 GB di traffico dati con 5G incluso.

Il prezzo è quindi di soli 9,95 € al mese, sempre senza costi nascosti. Anche in questo caso, è previsto un costo di attivazione una tantum di 10 €.

Come si attivano le promo di Fastweb

Queste due offerte si possono attivare sul sito web del gestore, semplicemente prenotando una telefonata da parte del servizio. È possibile scegliere tra una SIM fisica (con spedizione gratuita) o la eSIM, disponibile senza costi aggiuntivi. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o con una video-identificazione tradizionale.

Con le nuove offerte mobili e una rete premiata come la più veloce in Italia, Fastweb continua a puntare su trasparenza e qualità.