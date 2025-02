Fastweb ha lanciato due offerte fino a 200 GB con il 5G gratuito

La scelta può ricadere su Fastweb quando un utente ha bisogno della qualità massima della rete mobile in Italia.allo stesso tempo i prezzi sono molto vantaggiosi, come dimostra il sito ufficiale del gestore che anche questa volta accende i riflettori su due offerte in particolare. Queste, già scelte da tantissimi utenti, continuano ad essere disponibili e a presentare il numero di contenuti ideale per chiunque. Lo scontro è ovviamente con tutti gli altri gestori virtuali ma anche con le realtà che hanno reso il panorama della telefonia mobile quello che è al giorno d’oggi.

Fastweb ha rinnovato il suo listino mobile con due offerte trasparenti e senza vincoli, pensate per chi cerca tanti GIGA e una connessione veloce. Le nuove tariffe si chiamano Fastweb Mobile e Mobile Full, con prezzi competitivi e la possibilità di attivazione rapida online.

Le nuove offerte Fastweb Mobile sono incredibili

Ecco i dettagli delle due tariffe:

Fastweb Mobile : 150 GB, minuti illimitati e 100 SMS a 7,95€ al mese;

: 150 GB, minuti illimitati e 100 SMS a 7,95€ al mese; Fastweb Mobile Full: 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 9,95€ al mese.

Entrambe le offerte possono essere attivate comodamente online, con la possibilità di ricevere una chiamata gratuita di supporto. Inoltre, è disponibile il formato eSIM gratuito, oppure si può optare per la classica SIM fisica, con spedizione senza costi aggiuntivi.

Attivazione veloce e senza vincoli per gli utenti che scelgono Fastweb

Fastweb garantisce un processo di attivazione rapido e sicuro:

SPID o Carta d’Identità Elettronica per completare l’attivazione in pochi minuti;

per completare l’attivazione in pochi minuti; Video identificazione per chi preferisce il metodo tradizionale;

per chi preferisce il metodo tradizionale; Costo di attivazione una tantum di 10€, senza costi nascosti o vincoli contrattuali.

La rete più veloce d’Italia

Fastweb continua a distinguersi per la qualità della rete: per la quarta volta consecutiva, Ookla ha certificato l’operatore come la rete mobile più veloce d’Italia. Un riconoscimento che conferma l’affidabilità del servizio e le prestazioni elevate della connettività 5G.