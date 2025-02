Sony in causa per costi dei giochi troppo alti?

ll settore dei videogiochi digitali ha registrato una crescita esponenziale. Quest’ultima è accompagnata da un acceso dibattito sulle politiche di prezzo. Quelle che vengono adottate dalle principali aziende del settore. Una delle questioni discusse riguarda la gestione dei marketplace digitali da parte dei colossi dell’industria. Con particolare attenzione al PlayStation Store di Sony. A tal proposito, la fondazione olandese Massaschade & Consument ha avviato un’azione legale contro Sony, accusandola di abuso di posizione dominante.

Sony sotto accusa: ecco quali sono le motivazioni

Secondo l’organizzazione, il colosso avrebbe imposto prezzi eccessivi sui giochi digitali venduti attraverso il suo store. Ciò a discapito dei consumatori. Le ricerche condotte dall’ente rivelano che i giochi digitali costano il 47% in più . Ciò rispetto alle versioni fisiche. Nonostante l’assenza di costi di produzione e distribuzione legati a supporti fisici. Uno degli aspetti più contestati dell’approccio di Sony è la decisione di impedire l’acquisto di chiavi digitali da rivenditori terzi. Limitando di fatto le possibilità dei consumatori di trovare offerte migliori. Tale strategia, secondo gli esperti, ha l’effetto di ridurre artificialmente la competitività nel mercato digitale.

Se la causa in Olanda dovesse concludersi con una sentenza favorevole ai consumatori, Sony potrebbe essere costretta a rivedere la sua politica di vendita. Ciò introducendo meccanismi più concorrenziali. Tale scenario potrebbe portare a una maggiore apertura del mercato digitale. Consentendo a sviluppatori e distributori di proporre prezzi più competitivi. E offrire ai giocatori una gamma più ampia di scelte. L’azione legale intentata nei Paesi Bassi non è un caso isolato. Anche nel Regno Unito, un gruppo di consumatori ha avviato una causa simile contro Sony. Ottenendo di recente il via libera dalla Corte d’Appello per la Concorrenza.

La legislazione europea in materia impone obblighi precisi alle aziende in posizione dominante. Ciò al fine di garantire un mercato equo e accessibile. Il caso Sony rappresenta, dunque, un banco di prova cruciale per la regolamentazione del settore videoludico digitale. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni sul futuro delle piattaforme online.