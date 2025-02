iPhone pieghevole: Apple pensa ad un design unico con un gran display

Stando a quanto riportato, il nuovo e primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe effettivamente arrivare tra il prossimo anno e il 2027. Queste sono le ultime voci che sono trapelate sul web in virtù del fatto che si sta parlando tanto di questo progetto fino ad oggi sconosciuto. Sono inoltre spuntate fuori nuove notizie riguardanti il display e il design del dispositivo proprio in queste ore.

Un display pieghevole innovativo

Secondo le indiscrezioni, il futuro iPhone pieghevole potrebbe contare su due schermi: un display esterno da 5,49 pollici e un display interno da 7,74 pollici. Il design sembrerebbe ispirato all’Oppo Find N5, ma con proporzioni riviste. Il display esterno sarebbe più corto e largo rispetto ad altri foldable, mentre quello interno si aprirebbe offrendo un’esperienza d’uso simile a quella di un iPad.

Un punto chiave su cui Apple starebbe concentrando gli sforzi è la qualità del pannello pieghevole. L’obiettivo è chiaro: eliminare la tanto odiata piega visibile sullo schermo interno, un difetto che caratterizza molti dispositivi pieghevoli attualmente in commercio. Cupertino starebbe lavorando a una nuova cerniera e a materiali avanzati per migliorare la resistenza e la durata del pannello.

Quando arriverà l’iPhone pieghevole

Secondo quanto riportato, il lancio del foldable Apple è previsto tra il 2026 e il 2027, una tempistica che si allinea alle previsioni di analisti del calibro di Ming-Chi Kuo e Jeff Pu. Anche testate come The Information e The Wall Street Journal hanno ipotizzato una finestra simile per l’ingresso di Apple nel mondo dei pieghevoli.

Ma il primo dispositivo flessibile di Apple potrebbe non essere un iPhone. C’è infatti chi suggerisce che un iPad pieghevole potrebbe arrivare prima, fungendo da “banco di prova” per questa tecnologia. Un tablet flessibile avrebbe il vantaggio di non dover affrontare le stesse sfide di uno smartphone, come la resistenza a urti e cadute frequenti, oltre a non dipendere troppo dall’autonomia della batteria.