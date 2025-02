Eolico a rischio? Con il riscaldamento diminuisce anche il vento

La percentuale di energia prodotta da rinnovabili continua a crescere. Le energie solare, eolica e idroelettrica sono diventate pilastri per le politiche di sostenibilità e per la transizione verso un sistema energetico più verde. Tali fonti hanno mostrato un notevole sviluppo. Eppure, non sono ancora sufficienti. Il problema è che le condizioni climatiche stanno mutando in modo imprevedibile. Complicando ulteriormente la pianificazione energetica a lungo termine. Uno degli effetti più preoccupanti del riscaldamento riguarda la circolazione atmosferica. Tale fattore influenza direttamente la produzione di energia con l’eolico.

Riscontrati problemi con il settore eolico?

Studi recenti hanno mostrato che l’aumento delle temperature ha un impatto diretto sulla velocità del vento. Quest’ultima potrebbe ridursi in modo significativo in poco tempo. In particolare, i venti estivi potrebbero diminuire. Nel dettaglio, si pensa ad un calo del 5% entro il 2050. Con un impatto potenzialmente devastante per le turbine eoliche. Quest’ultime, infatti, dipendono da venti forti e costanti per generare energia. Tale scenario mette a rischio la stabilità della produzione di energia e aumentando la difficoltà nel soddisfare la crescente domanda di elettricità.

Tale fenomeno, noto come “stilling“, è il risultato del riscaldamento. In particolare, le regioni in cui si concentrano le turbine eoliche sono le più vulnerabili a tale tendenza. Con le condizioni del clima che diventano sempre più imprevedibili. Un altro fattore da considerare è l’incremento delle giornate calde. Ciò porta a una maggiore richiesta di energia per il raffrescamento degli ambienti. Soprattutto durante i periodi di calore estremo. Tale scenario crea un circolo vizioso. I venti più deboli e la crescente domanda di energia per il raffrescamento rendono ancora più difficile il raggiungimento di un equilibrio energetico sostenibile.

Con tale scenario, è evidente come sia necessario affrontare tali sfide con lungimiranza. Ciò investendo in nuove tecnologie e ampliando le capacità di generazione energetica in modo da garantire una transizione energetica davvero sostenibile.