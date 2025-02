Nothing Phone (3a): un errore svela le specifiche dello smartphone

La serie Nothing Phone (3a) doveva restare avvolta nel mistero fino al lancio ufficiale previsto per il 4 marzo. Ma un errore dell’azienda ha cambiato le carte in tavola. Un’immagine diffusa per sbaglio sul profilo Instagram di Nothing ha rivelato in anticipo tutte le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi. Finendo quindi per confermare.molte indiscrezioni già emerse nei giorni scorsi. La principale novità? L’introduzione della tripla fotocamera posteriore, un’aggiunta inedita per il brand.

Nothing Phone (3a): fotocamere e differenze tra i due modelli

Le informazioni trapelate descrivono due varianti del dispositivo. Ovvero il modello standard e la versione Pro. Entrambi saranno equipaggiati con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Oltre che uno schermo AMOLED FHD+ da 6,72” con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 2.500nit. La batteria sarà da 5.000mAh, con supporto alla ricarica rapida da 50W. Per quanto riguarda il software, Nothing garantirà tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro di patch di sicurezza.

Se le dimensioni e il design restano invariati, il vero elemento distintivo tra Nothing Phone (3a) e il modello Pro è il comparto fotografico. Il modello base infatti, presenterà un sistema a tre sensori. Insieme ad una doppia fotocamera posteriore da 50MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. La versione Pro, invece, si distingue per l’adozione del sensore Sony LYT-600 da 50 MP. Oltre che uno zoom ottico 3x e uno ibrido che può arrivare fino a 60x.

Un altro dettaglio interessante riguarda la certificazione IP64. La quale assicura una protezione contro polvere e schizzi d’acqua. Ad ogni modo, come detto, l’ errore di pubblicazione da parte di Nothing ha eliminato ogni alone di mistero attorno alla nuova serie di dispositivi. Finendo per suscitare grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. Ora però non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se queste caratteristiche saranno confermate e quale sarà il prezzo di mercato.