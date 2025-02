Amazon è IMPAZZITA, sconta a 22 euro la telecamera TP-Link Tapo C110

La telecamera da interno è fondamentale per la maggior parte degli italiani, con i furti in abitazione purtroppo sempre crescenti su tutto il territorio, al giorno d’oggi è fondamentale disporre di uno strumento che possa aiutare a risolvere problematiche di questo tipo, o comunque ad esserne informati direttamente. Sul mercato esistono tantissimi modelli differenti tra loro, tra questi spicca sicuramente la TP-Link Tapo C110, per un rapporto qualità/prezzo davvero unico.

Il modello in questione viene definito da interno, ovvero è una telecamera che non è resistente agli agenti atmosferici, per questo motivo non deve assolutamente bagnarsi. Nella parte anteriore si trova un sensore fotografico da 3 megapixel con risoluzione 2K, mentre sul lato sinistro è presente lo slot per la microSD, utile per salvare i video ed i filmati direttamente in locale, senza dover fare affidamento su servizi di cloud o simili.

Telecamera da interno TP-Link Tapo C110: che sconto assurdo

La telecamera da interno di TP-Link C110 è di base un prodotto molto economico, infatti il suo prezzo consigliato è di 29,99 euro, cifra che Amazon ha deciso di avvicinare il più possibile al consumatore medio, con lo sconto del 23% applicato in modo totalmente automatico, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere per il suo acquisto pari a soli 22,99 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, con colorazione bianca nella parte posteriore ed alla base, mentre anteriormente si trova un rivestimento lucido di colore nero, con al centro il sensore fotografico. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, il che ne facilita sicuramente il trasporto ed il posizionamento ovunque si desideri, ricordando che comunque non presenta una batteria integrata e deve essere sempre collegato alla presa a muro.