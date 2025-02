1Mobile: la super promo che unisce prezzo super e 5G

Se avete bisogno di attivare una nuova promozione, è state cercando qualcosa che venga incontro a tutte le vostre necessità sicuramente un provider che potete prendere in considerazione è rappresentato da 1Mobile, il noto operatore tinto di rosso infatti da qualche anno è diventato una vera e propria realtà che garantisce ai propri clienti tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero di alta qualità, quest’ultimo infatti garantisce delle promozioni davvero al passo con i tempi è in grado di offrire tutto ciò che occorre per un’esperienza d’uso davvero soddisfacente, come se non bastasse di recente l’operatore ha attivato la connettività 5G in modo da garantire ai propri clienti il massimo della velocità attualmente disponibile durante la navigazione Internet, le sue reti tra l’altro si agganciano a quelle Vodafone che da sempre rappresentano una garanzia sotto ogni aspetto.

Per l’occasione, il provider ha lanciato una promozione ad hoc che offre tutto il necessario per godere di un’esperienza completa, vediamo insieme di cosa si tratta.

Tutto ciò che serve

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G su rete Vodafone con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il pezzo forte però arriva soltanto ora, l’offerta infatti ha un prezzo che per il primo mese sarà di cinque euro e a partire dal secondo sarà di 7,99 € al mese, come se non bastasse l’offerta è dedicata a tutti coloro che effettuano la portabilità e quest’ultima sarà completamente gratuita per qualsiasi operatore di provenienza, l’unico costo aggiuntivo è di cinque euro e serve come contributo per la Sim fisica da ricevere direttamente a casa.

Se siete interessati in tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso per poi procedere all’attivazione online, vi basterà cliccare sulla pagina ufficiale della promozione per poi seguire i passi indicati molto semplici e intuitivi.