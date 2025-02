Poco X7 Pro, un PREZZO RIDICOLO su Amazon solo oggi

Nuova offerta disponibile su Amazon con la quale gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Poco X7 Pro, smartphone di fascia media, capace di garantire un rapporto qualità prezzo più unico che raro, in quanto include al proprio interno le migliori specifiche tecniche del momento, tutte raggiungibili con il minimo sforzo da parte del consumatore.

Le sue dimensioni rientrano perfettamente nello standard a cui siamo oggi abituati, raggiungendo 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore, con un peso di 195 grammi, ed una completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, il tutto per godere di una qualità di 446 ppi, oltre a refresh rate a 120Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, e tecnologia AMOLED di ottimo livello generale.

Poco X7 Pro, arriva lo sconto migliore di oggi su Amazon

Acquistare il Poco X7 Pro richiede tutt’altro che un investimento particolarmente corposo, infatti il suo listino è di 369 euro, spesa che Amazon ha prontamente deciso di ridurre per i consumatori che vorranno fare e compiere il salto di qualità, scendendo a soli 349,90 euro. Il dispositivo viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, è completamente sbrandizzato, ed è anche disponibile con consegna a domicilio in pochissimo tempo. Lo potete ordinare premendo qui.

Lo smartphone presenta certificazione IP68 per la sua resistenza all’acqua e gli agenti atmosferici, la batteria è da ben 6000mAh, capace di renderlo a tutti gli effetti un battery phone, il quale a sua volta supporta la ricarica rapida che gli permette di raggiungere una velocità massima di 90W e ricaricarsi molto più rapidamente di quanto possiate immaginare. Il caricabatterie, per dovere di cronaca, non è incluso in confezione.