Reolink RLK12-800WPT4: sistema di quattro telecamere WiFi da esterno PTZ – Recensione

La sicurezza della propria abitazione è decisamente importante, soprattutto in un periodo come questo, nel corso delle quale le persone non si sentono sicure nemmeno a casa propria. Sul mercato è possibile trovare una grande varietà di prodotti di alto livello, Reolink riesce a distinguersi dalla massa con la sua capacità di infondere la propria esperienza e qualità nei propri dispositivi, elevandoli in termini qualitativi, ma senza eccedere nel prezzo finale di vendita. Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’opportunità di testare in maniera approfondita il Reolink RLK12-800WPT4, un set di quattro telecamere da esterno WiFi PTZ (quindi con visuale orientabile e regolabile da remoto), che è possibile acquistare su Amazon e sul sito ufficiale ad un prezzo di listino inferiore ai 700 euro. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Il packaging porta con sé una forte attenzione all’ambiente, ed all’interno della confezione troviamo tutto il necessario per la gestione del prodotto, in particolare sono presenti le quattro telecamere WiFi da esterno (modello E1 Outdoor S, dotate anche di staffa di sicurezza per ognuna), il centro nevralgico RLN12W (registratore NVR), oltre ad un insieme di cavi di vario genere. Più precisamente troviamo 4 adattori 12V/2A per il collegamento delle telecamere alla presa a muro, 4 antenne per il registratore NVR (removibili), il cavo di alimentazione dello stesso prodotto, un cavo HDMI per collegarlo eventualmente ad un monitor o un televisore, un mouse USB, un cavo di rete di colore blu e 4 prolunghe da 4,5 metri (quest’ultime fondamentali per estendere il cavo di alimentazione delle camere, raggiungendo distanze maggiori).

Il set valido per ogni evenienza

Come avete potuto capire, Reolink RLK12-800WPT4 non è altro che un set che unisce due prodotti che eventualmente l’utente potrebbe acquistare singolarmente: Reolink E1 Oudoor S e Reolink RLN12W. Unendoli si ha la possibilità di avere sin da subito una piena copertura di ogni area della nostra casa, risparmiando notevolmente in termini di spesa, poiché se l’utente dovesse acquistarle tutte singolarmente, andrebbe sicuramente a spendere di più, che considerando il suddetto set.

Lo possiamo considerare un sistema di sicurezza a 16 canali estremamente flessibile, proprio perché offre la possibilità di aggiungere eventualmente altri elementi in un secondo momento, senza dover cambiare il registratore NVR, il cuore pulsante di tutto il sistema, ciò che unisce le varie telecamere, ed allo stesso tempo ne estende di molto le funzionalità.

Registratore NVR

Come vi abbiamo già raccontato, Reolink RLN12W è un registratore NVR (acronimo di Network Video Recorder), in pratica è un registratore che si occupa di registrare tramite la rete i video codificati che le singole videocamere gli vanno a condividere. Il prodotto supporta fino ad un massimo di 16 telecamere Reolink, anche di varie lineup o modelli, non necessariamente le sole E1 Outdoor incluse in confezione, presenta forma parallelelepipeidea a base rettangolare, con dimensioni di 36 x 13 x 34 centimetri, e peso di 2,11kg.

A prima vista appare esattamente come un videoregistratore di una volta, anche se può sembrare un modem, realizzato prevalentemente con materiali plastici, presenta finitura opaca su tutta la superficie, con una banda orizzontale anteriore nera lucida, all’interno della quale sono presenti due led di stato. Appena sotto si trova la porta USB, utile per il collegamento del mouse esterno (incluso in confezione), per muoversi rapidamente tra le varie registrazioni ed interfacce. Nella parte posteriore si trovano molteplici connettori fisici: una seconda porta USB, una porta HDMI ed una VGA (da utilizzare per collegarlo ad un monitor), una uscita audio, una porta LAN (da utilizzare per collegare il registratore VNR alla rete internet) e 4 porte LAN da utilizzare per i PC.

L’accesso al sistema è possibile sia localmente che da remoto, sfruttando l’applicazione dedicata compatibile con i vari sistemi operativi, creando un massimo di 20 account utente. Il prodotto è compatibile con WiFi 6 di ultima generazione, per una maggiore copertura dell’area (fino a 1000 metri quadrati), una maggiore sicurezza con WPA3, una bassa latenza con OFDMA+ e MU-MIMO (meno interferenze e trasferimenti più veloci del 25% rispetto a WiFi 5) ed una adeguata gestione dei singoli collegamenti. L’altro aspetto da non sottovalutare con questo device è la registrazione 24 ore al giorno 7 giorni su 7, resa possibile dalla presenza all’interno dello stesso di un disco rigido, preinstallato da 2TB, ma espandibile dal consumatore fino ad un massimo di 16TB.

Il settaggio è rapido ed alla portata di tutti, basta collegare le telecamere, il registratore NVR alla corrente ed alla rete internet (oltre che un monitor), e seguire tutte le indicazioni mostrate a schermo. Davvero non potrebbe essere più semplice e user friendly. E’ importante sottolineare che per l’installazione non è necessario l’intervento di un elettricista o di un tecnico specializzato, tecnicamente potreste fare tutto da soli, anche se ciò dipende molto dalle vostre abilità manuali.

Le telecamere Reolink E1 Outdoor S

Il set Reolink RLK12-800WPT4 integra al proprio interno 4 telecamere da esterno Reolink E1 Outdoor, sono camere wired, ovvero non dotate di una batteria integrata (e di conseguenza devono essere sempre collegate ad una presa a muro), con collegamento alla rete via WiFi dual band (funzionano sia a 2,4GHz e 5GHz). In questo caso non si interfacceranno direttamente con il WiFi di casa, ma con il registratore NVR di cui sopra, il quale fungerà da tramite tra le parti (tuttavia volendo potete utilizzarle anche standalone, collegandole alla rete WiFi di casa, anche senza NVR). Sono camere PTZ, che offrono la possibilità di ruotare da remoto l’inquadratura, con resistenza agli agenti atmosferici (di base sono ad esterno, ma nulla vieta di utilizzarle anche all’interno).

Il sensore è da 8 megapixel, con registrazione video al massimo in 4K a 20fps (3840 x 2160 pixel), apertura F1,6 con focale di 4 millimetri, e possibilità di godere della visione a colore durante le ore notturne, grazie non solo alla modalità notte ad infrarossi (fino a 12 metri), ma anche alla presenza di quattro LED attorno al sensore che, se attivati, vanno ad illuminare la scena. La rotazione è di 355 gradi sull’asse orrizontale e di 50 gradi in inclinazione, con funzione di inseguimento automatico del soggetto inquadrato, il campo di visione è adeguato alla tipologia di prodotto, orizzontale di 88 gradi e verticale di 45 gradi.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, è presente audio bidirezionale di buona qualità, tracciamento automatico dei soggetti con allarme intelligente per persona/veicolo o animale , oppure la possibilità di impostare un massimo di 64 punti di preset, presso i quali l’inquadratura si sposterà in automatico. Il prodotto integra una sirena, sfruttando l’altoparlante posto nello stesso, per estendere l’avviso visivo anche all’audio, il tutto facilmente controllabile da smartphone (tramite il quale è possibile impostare aree da non riprendere, spegnere le camere e altro ancora).

Le interfacce sono semplici, facili da utilizzare ed adatte anche al pubblico meno esperto, proprio perché risultano essere estremamente intuitive. Le registrazioni sono di assoluta qualità, con colori ben tarati, precisi ed affidabili in ogni condizione di luce, impreziositi appunto dalla possibilità di registrare in 4K.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Reolink RLK12-800WPT4 lo possiamo considerare come una più che valida alternativa per coloro che vogliono acquistare un sistema di videosorveglianza per la propria casa, senza spendere cifre folli, ma godere allo stesso tempo di performance decisamente elevate, impreziosite come detto dalla registrazione in 4K e dalla possibilità di controllare l’inquadratura delle telecamere da remoto. A questo si aggiunge comunque l’HDD integrato nel registratore NVR da 2TB, che risulta essere espandibile fino a 16TB, oppure più semplicemente interfacce di controllo da remoto facilmente utilizzabili e fruibili praticamente da qualsiasi utente.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra recensione può essere acquistato sul sito ufficiale, tramite questo link, al prezzo di listino di 699,99 euro (anche se spesso lo trovate in offerta), con consegna gratuita a domicilio, e spedizione in pochi giorni, senza il rischio di dover pagare dazi doganali di alcun tipo (in quanto spedito dalla Germania). Nell’eventualità in cui 4 telecamere fossero troppe, segnaliamo la possibilità di acquistarlo anche con 2 telecamere (o eventualmente 6), a prezzi rispettivamente inferiori e superiori a quanto indicato poco sopra, ma esattamente con le medesime specifiche tecniche.

In alternativa potete fare affidamento ad Amazon, è difatti disponibile lo stesso set di cui vi abbiamo parlato, RLK12-800WPT4, al seguente link ad un prezzo di listino di 699 euro. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna entro pochi giorni dall’acquisto, e la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.