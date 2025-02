Nammi 06: il nuovo crossover elettrico di Dongfeng

Il Nammi 06 di Dongfeng sta per fare il suo ingresso nel mondo delle auto elettriche compatte. Il debutto ufficiale sul mercato cinese è previsto per il secondo trimestre dell’anno, ma la curiosità intorno al modello è già alle stelle. Questo crossover si distingue per un design fresco e innovativo. Con una lunghezza di 4,3 metri e una larghezza di 1,87 metri, il Nammi 06 Dongfeng mostra linee compatte ma eleganti, perfette per la città. Gli sbalzi ridotti e le forme da piccolo SUV lo rendono adatto a chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. In particolare, la scelta di utilizzare i bordi dei passaruota in plastico nero accentua l’aspetto sportivo, mentre i gruppi ottici sottili regalano un look moderno, alleggerendo visivamente i volumi del veicolo. Ma cosa dire degli specchietti retrovisori? Sono sospesi su un braccio orizzontale fissato alla carrozzeria del modello Dongfeng, una soluzione estetica che conferisce un tocco futuristico al design. Un dettaglio che fa davvero la differenza. Non è solo per una questione di bellezza, ma di funzionalità.

Tecnologia e prestazioni da crossover compatto targato Dongfeng

Passando alle caratteristiche tecniche, il Nammi 06 Dongfeng non delude. Il motore elettrico da 135 kW, pari a circa 181 cavalli, promette buone prestazioni, con una velocità massima di 150 km/h. Sebbene i dettagli sul pacco batterie non siano stati rivelati, le aspettative sono alte. Un’autonomia competitiva, associata a un peso di 1.975 kg, lo rende un crossover compatto ma pronto per affrontare la strada. Il passo di 2,71 metri, inoltre, offre un buon equilibrio tra spazio e manovrabilità. Qual è la vera incognita? Il prezzo. Le stime indicano un posizionamento intorno ai 100.000 yuan, circa 13.500 euro, il che lo renderebbe accessibile per molti, questo è certo. Potrebbe davvero sfidare altri modelli nella stessa fascia di mercato? Le risposte arriveranno forse al Salone di Shanghai ad aprile, dove Dongfeng è pronta a rivelare ulteriori dettagli. Speriamo solo che il costo sia quello stimato e che sia affascinante come sembra “su carta”.