Samsung Galaxy A25 5G ad un super prezzo con TIM

Con l’operatore telefonico italiano TIM gli utenti possono acquistare numerosi smartphone di rilievo anche in piccole comode rate mensili. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile l’acquisto del nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A25 5G ad un super prezzo scontato. Questo però per gli utenti che sono iscritti al programma gratuito TIM Party. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A25 5G ora disponibile ad un super prezzo per gli iscritti a TIM Party

In questi ultimi giorni gli utenti iscritti al programma gratuito TIM Party potranno acquistare ad un super prezzo scontato uno dei nuovi smartphone di fascia media di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A25 5G. Lo smartphone in questione sarà dunque disponibile all’acquisto per questi utenti nel taglio di memoria più ampio pari a ben 256 GB.

Nello specifico, gli utenti iscritti al programma gratuito TIM Party potranno acquistarlo in comode rate mensili da soli 5 euro al mese per un totale di 30 mesi. Solitamente, invece, è attiva la promo denominata Saldi TIM, che prevedeva per questo smartphone un prezzo pari a 6 euro al mese sempre per 30 mesi. In ogni caso, gli utenti non dovranno fornire nessun costo anticipato. Il pagamento dello smartphone avverrà tramite finanziamento TIMFin.

Gli utenti iscritti a TIM Party interessati all’acquisto di questo medio di gamma di Samsung dovranno però affrettarsi. Secondo quanto è stato riportato in rete, infatti, la promozione lanciata dall’operatore rimarrà disponibile all’attivazione soltanto per qualche altro giorno, ovvero fino al prossimo 28 febbraio 2025. Con questa promozione, gli utenti potranno quindi acquistare a basso costo il nuovo Samsung Galaxy A25 5G. Quest’ultimo è un ottimo smartphone di fascia media dotato di un’ottima scheda tecnica. Abbiamo ad esempio un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.