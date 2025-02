Very Mobile rilancia la sua offerta con 200 Giga in 5G

Very Mobile torna a farsi sentire nel mercato della telefonia. In che modo ? Con una campagna promozionale mirata a conquistare nuovi clienti. L’operatore semivirtuale ha rilanciato l’offerta “Very 5,99 Promo Meta“, già proposta in passato. Ma questa volta con una marcia in più, l’abilitazione alla rete 5G. La promozione, pubblicizzata attraverso Facebook e Instagram, è disponibile per chi proviene da alcuni operatori selezionati. Tra cui Iliad, Elimobile e CoopVoce.

Very Mobile: condizioni e scadenze per aderire alla promozione

L’offerta prevede un pacchetto generoso. Esso include minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e ben 200GB di traffico dati in 5G al costo di soli 5,99€ al mese. Per attivarla, i nuovi clienti devono ottenere un codice coupon attraverso la pagina dedicata, accessibile dai post promozionali. Dopo averlo ricevuto via email, è possibile completare l’acquisto online o nei negozi fisici.

Chi è interessato a questa soluzione deve richiedere la portabilità del proprio numero da un elenco specifico di operatori. Tra cui PosteMobile, Fastweb, Lyca Mobile e altri. La promozione è valida fino al 6 marzo 2025, salvo eventuali proroghe.

L’attivazione è semplice. Infatti una volta ottenuto il codice promozionale, si può scegliere tra SIM fisica o eSIM. Ma non finisce qui. In quanto, Very Mobile offre la possibilità di identificarsi rapidamente tramite SPID o CIE, evitando la videoidentificazione tradizionale.

L’abilitazione al 5G, attualmente gratuita per le offerte a partire da 5,99€ al mese, subirà delle modifiche dal 7 marzo 2025. Da quel momento, solo le tariffe superiori a 9,99€ includeranno automaticamente il 5G. La velocità di navigazione arriva fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload, sfruttando la rete WindTre.

Detto ciò se siete interessati ad altre soluzioni convenienti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore. Qui troverete sicuramente una pluralità di promozioni adatte a qualsiasi tipo di necessità che sia per esigenze personali o di vita lavorativa.