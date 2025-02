PosteMobile, la promo Creami EXTRA WOW 150 a soli 6,99 euro al mese

PosteMobile stupisce gli utenti grazie a una serie di promozioni imperdibili.

L’operatore telefonico virtuale permette agli utenti di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze tra un ventaglio veramente molto ampio.

Scegliere tra le varie tariffe telefoniche di poste mobile non è poi così semplice, visto che si tratta di offerta davvero vantaggiose.

Scegliendo PosteMobile si avrà a disposizione dei servizi di telefonia mobile e connessione a Internet di ottima qualità, oltre a dei servizi inclusi senza nessun costo aggiuntivo.

I vantaggi di PosteMobile riguardano inoltre la trasparenza, la semplicità e soprattutto la convenienza.

PosteMobile: scopri le tante offerte tra cui poter scegliere

Vediamo insieme, quali sono tutte le incredibili promozioni telefoniche di PosteMobile pensate per tutti gli utenti.

Per gli utenti che hanno bisogno solo di navigare su Internet, l’operatore mette a disposizione 300% Digital, promo esclusiva online che prevede 300 giga e un costo per le chiamate e gli SMS a 0,18 € al minuto e a SMS. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese, e l’operatore prevede la possibilità di ottenere 20 crediti di bonus se si utilizzano meno di 100 giga.

Per quanto riguarda invece le tariffe telefoniche all inclusive, con Internet, minuti e SMS, PosteMobile prevede diverse offerte.

La più economica è Creami Extra Wow 50, con 50 giga e crediti illimitati per chiamate e SMS. L’offerta è disponibile a 5,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti.

La seconda offerta più vantaggiosa è Creami Extra 150, un’esclusiva online che prevede 150 giga e crediti illimitati per chiamate SMS. In questo caso l’offerta è di 6,99 euro al mese.

Per chi desidera avere ancora più giga, vediamo Creami Extra Wow 200, esclusiva dell’ufficio postale, con 200 giga e crediti illimitati per chiamate e SMS. Il tutto a soli 10 euro al mese. Oppure Creami Extra Wow 300, questa invece esclusiva online, con 300 giga e crediti illimitati per chiamate e SMS. Il costo di quest’ultima tariffa è invece di 11,99 euro al mese.