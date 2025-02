Xpeng G7: il SUV elettrico che lancia il guanto di sfida alla Tesla Model Y

La Xpeng G7 si prepara a debuttare sul mercato cinese. Il modello “parte in quarta”, promettendo di competere direttamente con auto come la Tesla Model Y, tanto apprezzata dal pubblico. Il nuovo SUV elettrico misura 4.892 mm di lunghezza e ha una larghezza di 1.925 mm, risultando leggermente più grande rispetto al suo rivale. La Xpeng ha poi una capacità di 218 kW (296 CV) del motore elettrico e raggiunge una velocità massima di 202 km/h. Questo veicolo è poi disponibile in due varianti. I pesi delle due oscillano precisamente tra i 2.085 kg e i 2.160 kg. Ma quanto conta veramente il peso in un’auto elettrica? La G7 si distingue per la sua potenza, ma è l’autonomia il vero punto forte. Con l’aggiunta di tecnologie AI avanzate e un design pensato per il comfort, l’auto Xpeng promette di ridefinire gli standard di spazio interno ed esperienza di guida.

Autonomia e batterie del suv Xpeng: due scelte per ogni esigenza

Xpeng ha previsto due versioni della batteria per soddisfare diverse esigenze di percorrenza. La prima è una batteria LFP da 68,5 kWh, che offre un’autonomia che varia tra 577 e 602 km secondo il ciclo cinese CLTC. La seconda versione, quella Long Range, monta una batteria LFP da 80,8 kWh che consente di percorrere tra 677 e 702 km. Con quale batteria si ha la migliore autonomia per le tue necessità quotidiane? Con una produzione affidata a CALB, la casa automobilistica assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. L’autonomia della Xpeng G7 rende il SUV particolarmente interessante per chi cerca una vettura con lunga percorrenza, in grado di affrontare anche viaggi lunghi senza la paura di restare a corto di energia. Bisognerà vedere però come si comporterà in Europa. Il prezzo di partenza? In Cina è previsto a 200.000 yuan (circa 26.350 euro). L’offerta che potrebbe fare gola anche ai consumatori europei, visto l’interesse sempre più alto per i modelli elettrici. Resta da vedere se questo SUV arriverà anche a noi magari. La concorrenza è agguerrita, questo è certo, ma la Xpeng G7 potrebbe avere tutte le carte in regola per farsi notare.