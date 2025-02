Very 5,99 Promo Meta, nuova offerta contro Elimobile

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta promuovendo sui propri canali in rete una nuova offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Very 5,99 Promo Meta. Quest’ultima, in particolare, è rivolta soltanto ad alcuni clienti, ovvero a chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui l’operatore Elimobile. Come è possibile capire dal nome, ci troviamo di fronte ad un’altra super offerta.

Very Mobile propone la nuova super offerta Very 5,99 Promo Meta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta promuovendo una nuova offerta di rilievo. Come già accennato in apertura, la promo in questione si chiama Very 5,99 Promo Meta. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione soltanto per alcuni clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Elimobile.

Per poter attivare l’offerta, però, gli utenti dovranno riscattare necessariamente un codice coupon. Per farlo, sarà necessario inserire i dati richiesti nel link presente nei post pubblicati sulle varie pagine social dell’operatore virtuale. Una volta ottenuto il codice, gli utenti potranno dunque attivare l’offerta sul proprio numero recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore oppure recandosi in uno dei punti fisici autorizzati.

Nello specifico, l’offerta Very 5,99 Promo Meta arriva ad includere ogni mese ben 200 GB di traffico dati. Questi sono inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Per poter avere questa offerta sul proprio numero, gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile di soli 5,99 euro scegliendo come metodo di pagamento il credito residuo. Ricordiamo che anche per questa offerta l’operatore sta proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim.