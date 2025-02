Realme 12+, che OFFERTA su Amazon, oggi è in SCONTO del 39%

Realme 12+ è uno smartphone che possiamo definire dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, un prodotto che presenta dimensioni di 163 x 75,5 x 7,9 millimetri di spessore, con alle spalle un peso di 190 grammi, il tutto perfettamente allineato con gli standard del settore. Il sistema operativo è chiaramente Android 14, con di base la personalizzazione grafica Realme UI 5.0, e piena impermeabilità agli agenti atmosferici (non immersione) con certificazione IP54.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, che supporta HDR10+, una luminosità di picco di 2000 nits, una densità di 395 ppi, ed un rapporto schermo/corpo dell’87,3%. Il processore è un MediaTek Dimensity 7050, con processo produttivo a 6 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, una GPU Mali-G68 MC4 con 8GB di RAM e 128GB di ROM a completare la configurazione, ricordando che quest’ultima è espandibile con l’ausilio di una microSD.

Realme 12+: lo sconto più pazzo del mese su Amazon

Il prezzo di vendita di Realme 12+ non corrisponde più ai 359 euro previsti in origine, ma più che altro è legato a soli 219 euro, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione ed attivare proprio in questi giorni per tutti i consumatori. Approfittatene subito premendo qui.

In termini di batteria, il prodotto gode di un componente da 5000mAh, più che sufficiente per utilizzarlo per diversi giorni prima di ricorrere alla ricarica, sebbene comunque quest’ultima sia supportata ad un massimo di 67W, senza inversa o wireless, per velocizzare la procedura stessa. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori differenti tra loro, con principale da 50 megapixel (e stabilizzatore ottico integrato), ultragrandangolare da 8 megapixel ed anche una macro da 2 megapixel con apertura F2.4, quest’ultima utilizzata appunto in via esclusiva per le foto da vicino.