Fastweb: la promo che vende di più torna finalmente disponibile

Se avete acquistato un nuovo smartphone ora volete attivare una promozione degna di esso sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da Fastweb, l’operatore telefonico italiano infatti da tantissimi anni garantisce ai propri clienti delle promozioni davvero competitive caratterizzate da tantissimi giga di Internet e soprattutto da una connessione dati primissimo livello, il provider tinto di giallo infatti più volte ha ricevuto premi per quanto riguarda la connettività Internet offerta dalla sua rete telefonica, ecco dunque perché l’operatore punta sempre forte sulla propria rete, mettendo a disposizione tantissimi giga nelle sue offerte.

Per fare i contenti gli utenti recentemente il provider ha rimesso a disposizione un’offerta tra le più vendute della sua storia, quest’ultima include dati, SMS e minuti in quantità, scopriamo insieme cosa offre nel dettaglio.

Tutto in grandi quantità

L’offerta in questione garantisce a chi decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati con connettività 5G con 100 SMS e minuti illimitati verso tutti l’offerta in questione ha un costo di 9,95 € al mese con un costo di attivazione pari a 10 € che include al proprio interno il costo per la sis Haiku o per la Sim elettronica nel formato eSIM, quest’ultima utilizzabile però solo se si possiede uno smartphone che supporti tale formato.

Se siete interessati la procedura da seguire è davvero molto semplice, vi basterà infatti recarvi sul sito ufficiale di Fastweb per poi effettuare l’attivazione online direttamente dalla pagina ufficiale dedicata alla promozione, i passi da seguire sono pochi e immediati e vi permetteranno di accedere all’offerta senza nessun tipo di problema, quest’ultima supporta anche la portabilità del numero perché decide di mantenere il proprio numero ma di cambiare operatore.

Se siete interessati, dunque non esitate dal momento che l’offerta potrebbe sparire dal sito ufficiale in qualsiasi momento, meglio non perdere un’occasione ghiotta come questa, dal momento che sono poche le offerte con così tante caratteristiche.