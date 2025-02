DeepSeek: continuano le discussioni a riguardo

L’ingresso di DeepSeek nel settore dell’intelligenza artificiale generativa ha scatenato un’ondata di reazioni tra le aziende del settore. La società cinese ha impressionato non solo per i risultati ottenuti. Ma soprattutto per il rapporto costi-benefici che ha reso le sue soluzioni competitive rispetto a quelle offerte dai giganti come OpenAI, Google e X. Eppure, permangono numerosi dubbi sulle reali modalità di sviluppo e addestramento dei suoi modelli. Specialmente in relazione alla trasparenza sui costi effettivi.

DeepSeek: continuano dubbi ed incertezze

Uno dei commenti sul fenomeno DeepSeek è arrivato dal CEO di DeepMind, Demis Hassabis. Anche riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla compagnia cinese, Hassabis ha ridimensionato alcune delle sue affermazioni. Ciò sostenendo che la presunta efficienza dei loro modelli sia stata esagerata. Secondo il CEO di DeepMind, Google possiede un know-how tecnologico che le permette di mantenere la propria leadership nel settore. Ciò senza particolari preoccupazioni.

Le sue parole lasciano intendere che, nonostante la concorrenza cinese rappresenti una variabile da monitorare, Google non considera DeepSeek un pericolo immediato alla propria supremazia nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Oltre le dichiarazioni di facciata, DeepSeek sta comunque guadagnando terreno. Un chiaro segnale di tale crescita è rappresentato dalle partnership che sta stringendo con aziende di rilievo. Un esempio emblematico è quello di HONOR, che ha deciso di integrare le soluzioni di DeepSeek nel proprio assistente vocale AI, YOYO. Anche il settore automotive sta guardando con interesse alle tecnologie sviluppate dalla compagnia cinese. Segno che l’impatto di DeepSeek è già tangibile.

La battaglia nel campo dell’intelligenza artificiale generativa è quindi più accesa che mai. Mentre aziende come Google e OpenAI si concentrano sulla creazione di modelli sempre più avanzati e sostenibili, DeepSeek punta su una strategia di mercato intensiva per guadagnare spazio. Resta da vedere se la sua ascesa sarà duratura o se le previsioni di Hassabis si riveleranno corrette. Confermando la leadership delle aziende occidentali nel lungo periodo.