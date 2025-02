Photonics, megaschermo LED da 162 metri quadrati

Photonics ha recentemente presentato un nuovo megaschermo da ben 162 metri quadrati che ha riscosso molto successo proprio per le sue dimensioni così elevate. Infatti misura 17 metri di larghezza e 9,5 metri di altezza e può essere utilizzato per degli eventi all’ aperto data la sua visibilità elevata. Questo display LED è arrivato in cima alla classifica come display più grande del mondo e l’ azienda Photonics ha battuto il suo record con uno schermo da 100 metri quadrati nel 2014. Il nome del dispositivo è JUMBO162 proprio per le sue dimensioni così elevate.

Lo stile dello schermo può essere paragonato a quello di un normale display per PC solamente molto più grande. Infatti richiama molto lo stile di un monitor desktop anche se sovradimensionato. Questo display si può trasportare attraverso un camion specializzato in modo da poter essere trasportato in qualsiasi parte del mondo. Inoltre per le sue dimensioni è stato progettato in modo da resistere a venti fino a 61 chilometri orari.

Photonics, lo schermo JUMBO162 stabilisce un nuovo record

Il JUMBO162 ha ottenuto il record come schermo a LED più grande del mondo superando quello dell’ HD Ledshine con uno schermo mobile da 144 metri quadrati. Un altro vantaggio di questo display è la velocità di installazione poiché bastano solo 90 minuti e può essere installata da una persona soltanto. Per realizzare questo display è stato stipulato un accordo tra Photonics e INiLED per creare i pannelli AR Series dello schermo. Quest’ ultimo è composto da 374 pannelli LED AR3.9 che danno un’ elevata luminosità e un’ elevata qualità di immagine. Il JUMBO162 possiede un pixel pitch da 3,9 millimetri e una luminosità di picco di 4.500 nit. La società si è affidata a Megapixel VR Helios per le immagini e a INFiLED per la tecnologia Infinite Colours per una migliore qualità del colore.

Questi schermi offrono dei vantaggi quanto si vuole mostrate ad un pubblico molto ampio delle immagini o delle situazioni e possono essere utilizzati in qualsiasi evento all’ aperto.