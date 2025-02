FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra: Tineco presenta la nuova lavapavimenti

Tineco presenta il nuovo FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra. Si tratta della nuova evoluzione della sua linea di lavapavimenti di alta gamma. Il modello rappresenta un importante passo avanti rispetto al modello precedente. Ciò grazie ad una serie di aggiornamenti tecnologici. Il nuovo dispositivo promette di migliorare visibilmente l’esperienza di pulizia. Scopriamo quali sono le caratteristiche principali della nuova FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra.

Tineco: caratteristiche della nuova lavapavimenti FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra

Il design è stato riprogettato per massimizzare l’efficienza. A tal proposito, il serbatoio dell’acqua pulita ora si trova sopra la spazzola. Un’altra caratteristica distintiva è la tecnologia HyperStretch. Quest’ultima permette al dispositivo di inclinarsi fino a 180°. Mantenendo inalterata la potenza di aspirazione.

Uno degli elementi innovativi del dispositivo è il sistema DualBlock Anti-Tangle. Quest’ultimo permette di affrontare con efficacia il problema dei capelli e dei peli di animali domestici. Ciò è possibile grazie all’uso di un nuovo pettine frontale. La lavapavimenti cattura e rimuove i grovigli già durante l’aspirazione, assicurando una pulizia profonda e senza intoppi.

Il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere permette di distinguere solidi, liquidi e aria. In tal modo viene protetto il motore. Il tutto garantendo prestazioni elevate anche in posizione orizzontale. E non è tutto. Il sistema di autopulizia MHCBS è un’altra caratteristica distintiva del modello. Il rullo viene mantenuto costantemente pulito, evitando accumuli di sporco e garantendo pavimenti sempre igienizzati.

A ciò si aggiunge un miglioramento della funzione di autolavaggio e autoasciugatura. Tale upgrade consente una pulizia più efficace in soli due minuti. Mentre l’asciugatura rapida avviene in cinque minuti. A completare l’assetto della nuova FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra di Tineco è la sua autonomia. Il dispositivo offre fino a 50 minuti di utilizzo continuo. Permettendo così di coprire ampie superfici senza la necessità di ricariche frequenti.

Il nuovo dispositivo Tineco è disponibile per l’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda. Il prezzo del dispositivo è di 699,00€. La nuova lavapavimenti promette di essere particolarmente efficiente e di supportare gli utenti nelle pulizie quotidiane grazie alla sua autonomia e ad una maggiore facilità d’uso.