Amazon da PAZZI: lo Huawei MatePad 11.5 ha un PREZZO IRRISORIO

Siete alla ricerca di un tablet dall’eccellente rapporto qualità/prezzo? allora potete fare affidamento sullo Huawei MatePad 11.5, un dispositivo che l’azienda ha deciso di mettere sul mercato per soddisfare le esigenze dei consumatori che vogliono un device dall’ottima qualità generale, ma che allo stesso tempo non si affidi esclusivamente al sistema operativo di Google, essendo assenti i servizi Google, affidandosi ad Harmony OS.

In termini di specifiche tecniche, parliamo di un dispositivo che presenta un display da 11,5 pollici di diagonale, un FullView che viene impreziosito dalla presenza di una risoluzione 2.2K con dettaglio e nitidezza di alto livello, con processore Qualcomm SM7450-AB, in altre parole uno Snapdragon 7 Gen1 (con processo produttivo a 4 nanometri), octa-core con frequenza di clock a 2,36GHz, ed anche GPU Adreno 644.

Amazon ha in serbo una grande sorpresa con Huawei MatePad 11.5

Huawei MatePad 11.5 è un tablet che può fungere anche da notebook, un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, proprio perché ad oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 239 euro, sempre ricordando la garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo al seguente link.

Il prodotto gode di una batteria da 7700mAh, più che sufficiente per garantire lunghe giornate di utilizzo, oltre tutto supporta ricarica rapida a 22,5W, per poterlo tornare ad utilizzare in tempi relativamente brevi. Nella parte posteriore trova posto un sensore fotografico da 13 megapixel, molto valido in termini di prestazioni, sempre entro certi limiti, proprio perché è un dispositivo legato più che altro all’utilizzo produttivo, e nient’altro. La configurazione di cui vi abbiamo parlato nell’articolo prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, tuttavia va ricordato che sul mercato si possono acquistare modelli differenti, con prezzi altrettanto vari rispetto a quanto indicato.